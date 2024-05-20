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Patlar Diye Sen de Korkuyor musun? Patlama Derdi Olmadan Kullanabileceğin Elektrikli-Akıllı Düdüklü Tencereler

etiket Patlar Diye Sen de Korkuyor musun? Patlama Derdi Olmadan Kullanabileceğin Elektrikli-Akıllı Düdüklü Tencereler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 13:57

Eskiden düdüklü tencere deyince aklımıza patlama riski, zor temizlik ve uzun pişirme süreleri gelirdi. Peki ya size, tüm bu endişelerden kurtaracak, kullanımı kolay, pratik ve güvenli bir alternatif sunsak? Evet, doğru duydunuz! Elektrikli - akıllı düdüklü tencereler ile mutfakta yepyeni bir çağ açılıyor! Artık mutfakta saatlerce vakit kaybetmenize ve patlama endişesi yaşamanıza gerek yok. Elektrikli - akıllı düdüklü tencereler ile hem lezzetli hem de sağlıklı yemekler pişirmek çok daha kolay ve keyifli. 

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 20.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Philips HD2151/62 Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere

1. Philips HD2151/62 Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere

5 litre kapasiteli bu tencere ile 8 farklı pişirme fonksiyonunu kullanarak lezzetli ve sağlıklı yemekler hazırlayabilirsiniz. Otomatik basınç tahliyesi ve kolay temizlenebilir yapısı ile size konforlu bir kullanım sunar.

Philips HD2151/62 Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere (5L):

  • 5 litre kapasite

  • 8 farklı pişirme fonksiyonu

  • Dijital ekran

  • Otomatik basınç tahliyesi

  • Kolay temizlik

  • Şık ve modern tasarım

Fiyatı 5.769 TL.

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Kullanıcı yorumu;

Düdüklü tencere kullanmaya korkan biri olarak Philips All in Cooker almaya karar verdim. Hayatımın en iyi kararıymış. Hiçbir şey düşünmenize gerek yok. Otomatik programları ile o hallediyor. Düdüklü öncesi biraz sotelemek mi istiyorsunuz? O özelliği de çok güzel. Pilavları çok güzel, lapa olmadan yapıyor. Düdüklü bitince otomatik ısıtma özelliği devreye giriyor ve yemeğiniz siz açana kadar sıcak kalıyor. Tek dezavantajı iç yüzeyinin teflon olması. Ne kadar kutunun içinden çıkan karıştırma aletini de kullansanız çiziliyor. Mesela tavuk haşladınız, kemiği çiziyor. Çelik modeli çıksın, ilk gün alırım. Kararsız kalıp bu yoruma denk geldiyseniz alın.

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2. Instant Pot Duo Crisp 11'i 1 Arada Elektrikli Düdüklü Tencere

2. Instant Pot Duo Crisp 11'i 1 Arada Elektrikli Düdüklü Tencere

Bu mucizevi tencere ile sadece düdüklü tencere olarak değil, aynı zamanda air fryer olarak da kullanabilirsiniz. 11 farklı pişirme fonksiyonu ile havalı kızartma, buharlama, soteleme ve kurutma gibi işlemleri de kolayca yapabilirsiniz.

 Instant Pot Duo Crisp 11'i 1 Arada Elektrikli Düdüklü Tencere ve Air Fryer (7.6L):

  • 11 farklı pişirme fonksiyonu (havalı kızartma, buharlama, yavaş pişirme, sote etme, kurutma vb.)

  • 7.6 litre kapasite

  • Programlanabilir timer

  • Paslanmaz çelik iç kap

  • Kolay temizlik

  • Çok fonksiyonlu ve kullanışlı

Fiyatı 7.925 TL.

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Çok severek kullanıyorum. İşlerimi çok kolaylaştırdı. Yemekler hem hızlı hem de yanma riski olmadan pişiyor.

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3. Instant Pot Akıllı Pişirici - Elektrikli Düdüklü

3. Instant Pot Akıllı Pişirici - Elektrikli Düdüklü

3 litre kapasiteli bu tencere ile düdüklü tencere, yavaş pişirici, pirinç pişirici, kızartma makinesi, buharlı pişirici ve yoğurt makinesi gibi birçok işlevi tek bir cihazda bulabilirsiniz. Ayrıca kolay kullanımı ve dijital ekranı ile mutfakta size büyük kolaylık sağlar.

Instant Pot Akıllı Pişirici'nin Özellikleri:

  • Kapasite: 3 Litre

  • Güç: 1000 Watt

  • Malzeme: Paslanmaz Çelik

  • Fonksiyonlar:

  • Düdüklü tencere

  • Yavaş pişirici

  • Pilav pişirici

  • Kızartma makinesi

  • Buharlı pişirici

  • Yoğurt makinesi

  • Yemek ısıtma

Fiyatı 3.500 TL.

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Keşke daha önceden alsaymışım dedirten bir şey. Yaklaşık 2 haftadır kullanıyorum çok memnunum. 1-2 kişilik ev için küçüğü ideal.

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4. Instant Pot Duo Plus 9'u 1 Arada Elektrikli Düdüklü Tencere

4. Instant Pot Duo Plus 9'u 1 Arada Elektrikli Düdüklü Tencere

Bu tencere ile sadece düdüklü tencere olarak değil, yavaş pişirici, pirinç pişirici, yoğurt makinesi ve sterilizatör olarak da kullanabilirsiniz. 9 farklı pişirme fonksiyonu ile mutfakta size sonsuz imkanlar sunar.

  • Kapasite: 5.7 Litre

  • Güç: 800 Watt

  • Malzeme: Paslanmaz Çelik

  • Renk: Gümüş

  • Voltaj: 220V

  • Fonksiyonlar:

  • Düdüklü tencere

  • Yavaş pişirici

  • Pirinç pişirici

  • Yoğurt makinesi

  • Buharlı pişirici

  • Isıtıcı

  • Sterilizatör

  • Soteleme

  • Kızartma

  • Kek pişirme

  • Özellikler:

  • Otomatik basınç tahliyesi

  • Güvenlik kilidi

  • Kolay temizlenebilir paslanmaz çelik iç kap

  • Dijital ekran ve programlanabilir timer

  • 15 önceden programlanmış pişirme programı

  • Manuel basınç ayarı

Fiyatı 6.022 TL. 

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'Bu evde lezzetli yemek pişmezdi.' Taaa ki Instant Pot teknolojileri kapıdan girene kadar. Önce airfryerla başladı; kanatlar, patatesler, lezzetli şeyler gelebildi. Bu ürün geriye kalan açığı doldurdu. Düdüklüden korkan biri olarak artık düdüklü vazgeçilmezim oldu. Refika'nın düdüklü kitabını aldım, tüyoları aldım. Tariflerle internete girdim. Çelik hazne olmasına artı veriyorum. Çok beğendim. 😊

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5. PrepAmeal 3 Quart Düdüklü Tencere

5. PrepAmeal 3 Quart Düdüklü Tencere

3 litre kapasiteli bu tencere ile 8 farklı pişirme işlemini tek bir cihazda yapabilirsiniz. Hızlı pişirme, soteleme, buharda pişirme ve yoğurt yapma gibi fonksiyonlar ile lezzetli ve sağlıklı yemekler hazırlayabilirsiniz.

Instant Pot Duo Plus 9'u 1 Arada Yavaş/Pilav/Buharlı Pişirici (5.7L):

  • 9 farklı pişirme fonksiyonu

  • 5.7 litre kapasite

  • Programlanabilir timer

  • Paslanmaz çelik iç kap

  • Kolay temizlik

  • Kullanıcı dostu ve fonksiyonel

Fiyatı 15.400 TL.

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6. Crock-Pot CSC051X 12'si 1 Arada Çok Pişirici

6. Crock-Pot CSC051X 12'si 1 Arada Çok Pişirici

Bu tencere ile sadece düdüklü tencere olarak değil, pirinç pişirici, buharlı pişirici, yoğurt makinesi ve daha fazlası olarak da kullanabilirsiniz. 12 farklı pişirme fonksiyonu ile mutfakta her şeye hazırsınız!

Crock-Pot CSC051X 12'si 1 Arada Çok Pişirici (5.7L):

  • 12 farklı pişirme fonksiyonu

  • 5.7 litre kapasite

  • Programlanabilir timer

  • Paslanmaz çelik iç kap

  • Kolay temizlik

  • Çok yönlü ve kullanışlı

Fiyatı 19.200 TL.

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7. Jerys Elektrikli Pirinç Pişirici ve Düdüklü Tencere

7. Jerys Elektrikli Pirinç Pişirici ve Düdüklü Tencere

6 litre kapasiteli bu tencere ile tek seferde tüm aileniz için lezzetli pilavlar ve yemekler pişirebilirsiniz. 3 katmanlı alt tabaka sayesinde yemekleriniz eşit şekilde pişer ve yapışmaz.

Jerys Elektrikli Pirinç Pişirici, Düdüklü Tencere (6L):

  • 6 litre kapasite

  • 3 katmanlı alt

  • Parmak izi dirençli kaplama

  • Hızlı pişirme modu

  • Kolay kullanım

Fiyatı 5.956 TL.

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