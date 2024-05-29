"Parla'yı Biliyorum!" Bahar Dizisinin 14. Bölüm Kıyafetleri ve Benzer Öneriler
"Parla'yı Biliyorum!" Bahar Dizisinin 14. Bölüm Kıyafetleri ve Benzer Öneriler
Bahar dizisinin 14. bölümündeki kıyafetler ve benzer öneriler! Bahar'ın benzersiz tarzıyla bütünleşen bu kıyafetler her bölümde olduğu gibi yine merak konusu oldu. Bizler de hem bu kıyafetleri hem de Bahar karakterinin tarzını yansıtan kıyafetleri sizin için seçtik.
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Bu içerik 28.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Bahar dizisinde Hatice Aslan’ın canlandırdığı Nevra'nın bu elbisesi dudak uçuklattı.
Çiçekli bu elbiseye bölümü izlerken kalbinizi bıraktığınızdan eminiz.
Fularlar, zarafet ve şıklığı birleştiren her tarza ve mevsime uyum sağlayan bir aksesuar.
Tamamıyla Bahar karakterinin elbisesi değil mi?
Mango'nun çiçekli pilili elbisesi, yaz aylarında vazgeçilmeziniz olacak.
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Geometrik desenleri ve saten dokusuyla, her ortamda göz alıcı bir stil yaratmanıza yardımcı olacak.
Bu desenli gömleği biz çok beğendik, sizin de seveceğinizi düşünüyoruz.
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