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"Parla'yı Biliyorum!" Bahar Dizisinin 14. Bölüm Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

etiket "Parla'yı Biliyorum!" Bahar Dizisinin 14. Bölüm Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
29.05.2024 - 16:18

Bahar dizisinin 14. bölümündeki kıyafetler ve benzer öneriler! Bahar'ın benzersiz tarzıyla bütünleşen bu kıyafetler her bölümde olduğu gibi yine merak konusu oldu. Bizler de hem bu kıyafetleri hem de Bahar karakterinin tarzını yansıtan kıyafetleri sizin için seçtik. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 28.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Bahar dizisinde Hatice Aslan’ın canlandırdığı Nevra'nın bu elbisesi dudak uçuklattı.

Bahar dizisinde Hatice Aslan’ın canlandırdığı Nevra'nın bu elbisesi dudak uçuklattı.

Bahar dizisinde Nevra’nın giydiği elbise BAQA markasına ait olup 512$.

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Çiçekli bu elbiseye bölümü izlerken kalbinizi bıraktığınızdan eminiz.

Çiçekli bu elbiseye bölümü izlerken kalbinizi bıraktığınızdan eminiz.

Bahar dizisinde Nevra’nın giydiği pembe elbise Oopscool markasına ait, fiyatı 7.950 TL.

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Fularlar, zarafet ve şıklığı birleştiren her tarza ve mevsime uyum sağlayan bir aksesuar.

Fularlar, zarafet ve şıklığı birleştiren her tarza ve mevsime uyum sağlayan bir aksesuar.

Yüksek kaliteli kumaşı ve göz alıcı desenleriyle bu fular gardıroplarınızı tamamlayıcı bir unsur olarak öne çıkar. Stilini şıklıkla taçlandırmak isteyenler için ideal bir seçim olan bu fular, Bahar karakterinin ruhunu yansıtıyor. Her mevsim ve her tarza uygun olan bu fular, kaliteli kumaşı ve şık desenleriyle gardıroplarınıza mükemmel bir tamamlayıcı olacaktır.

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Tamamıyla Bahar karakterinin elbisesi değil mi?

Tamamıyla Bahar karakterinin elbisesi değil mi?

Farren Tropikal Çekicilik Kırmızı ve Yeşil Geometrik Desenli Midi Elbise, renklerin canlılığı ve tatlı görünümüyle dikkat çekiyor. Bu midi elbise, geometrik desenleri ve tropikal esintisiyle her gardıropta öne çıkan bir parça olacak cinsten.

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Mango'nun çiçekli pilili elbisesi, yaz aylarında vazgeçilmeziniz olacak.

Mango'nun çiçekli pilili elbisesi, yaz aylarında vazgeçilmeziniz olacak.

Bu elbise, indirimle birlikte sadece 1.960,00 TL'ye sahip olabileceğiniz bir fiyata sahip. Yazın sıcak günlerinde hem rahatlık hem de şıklık arayanlar için ideal bir seçenek olan bu elbise, gardırobunuzun en özel parçası olmaya aday. Şimdi indirim fırsatını kaçırmayın ve bu eşsiz elbiseye sahip olun.

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Geometrik desenleri ve saten dokusuyla, her ortamda göz alıcı bir stil yaratmanıza yardımcı olacak.

Geometrik desenleri ve saten dokusuyla, her ortamda göz alıcı bir stil yaratmanıza yardımcı olacak.

Jimmy Key'in Ekru Uzun Kollu Geometrik Desenli Saten Midi Elbisesi, koyu renklerin cazibesine kapılanlar için kaçırılmayacak bir seçenek. Bu elbise, zarif ve sofistike bir görünüm için ideal bir seçim. Kendinizi özel hissetmek ve etrafınızdakilere stilinizi yansıtmak istiyorsanız, bu elbise tam size göre.

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Bu desenli gömleği biz çok beğendik, sizin de seveceğinizi düşünüyoruz.

Bu desenli gömleği biz çok beğendik, sizin de seveceğinizi düşünüyoruz.

İpekyol markasının imzasını taşıyan bu desenli gömleğin, Bahar karakterinin stilini tam anlamıyla yansıtıp yansıtmadığı konusunda emin olmasak da, sizin tarafınızdan beğenileceğine dair bir inancımız var. Ancak şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki, bu desenli gömlek, İpekyol markasının kalitesini ve estetik anlayışını sonuna kadar hissettiriyor.

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