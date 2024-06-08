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Nilay Büyük Gerçeği Açıklıyor! Kızılcık Şerbeti 2. Sezon Finali Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

etiket Nilay Büyük Gerçeği Açıklıyor! Kızılcık Şerbeti 2. Sezon Finali Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
08.06.2024 - 15:22

Kızılcık Şerbeti 2. Sezon Finali ile nefes kesici bir sezon daha geride kaldı! Dizinin heyecan dolu bölümlerinin yanı sıra, karakterlerin göz alıcı kıyafetleri de izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Özellikle Pembe, Doğa ve Kıvılcım karakterlerinin tarzları, moda severlerin radarına takıldı. Biz de bugün dizi kıyafetlerini sizin için bulduk ve ayrıca dizideki karakterlerin 2. Sezon Finali'nde giydikleri kıyafetlerin benzerlerini araştırmayı da ihmal etmedik.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 08.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Kızılcık Şerbeti'nin bir önceki bölümündeki kıyafetleri burada konuşmuştuk. 👁️😉👇

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Nursema'nın son bölümlerdeki kıyafetlerini çok beğeniyorsanız, aynı fikirdeyiz.

Nursema'nın son bölümlerdeki kıyafetlerini çok beğeniyorsanız, aynı fikirdeyiz.

Nursema'nın giydiği bu parçalar Terzi Dükkanı'na ait olup oldukça da uygun fiyatlı. Bebe mavisi hırkasına bayılanlar mutlaka incelemeli.Burada

Doğa'nın günlük stilini beğenenleri böyle alalım.

Doğa'nın günlük stilini beğenenleri böyle alalım.

Massimo Dutti markasına ait olan kısa kollu merserize pamuklu t-shirt 1.250 TL. Buraya tıktık

Twist markasına ait olan işleme detaylı jean ise 1.649,50 TL. Burada

Alev'in bu saks mavisi spor elbisesini beğendiyseniz, doğru yerdesiniz.

Alev'in bu saks mavisi spor elbisesini beğendiyseniz, doğru yerdesiniz.

Ekol markasına ait olan bu saks mavisi, drapeli, midi, spor elbise maalesef tükenmiş. Ben beklerim diyorsanız buraya tıklayın

Görkem'in giydiği askılı yelek ise Nocture markasına ait.

Görkem'in giydiği askılı yelek ise Nocture markasına ait.

Buz mavisi ve siyah renk seçeneklerine sahip olan bu takımındaki parçaları de eklemeyi unutmadık. 

Pantolonun fiyatı 3.699 TL. 

Yeleğin fiyatı ise 4.999 TL. Burada

Pembe'nin bu takımı adeta bir şaheserdi.

Pembe'nin bu takımı adeta bir şaheserdi.

Levidor markasına ait olan Somon Batik Desen Şifon Gömlekli Saten Etekli Takım modeli 2.979,00 TL. Buraya tıktık

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Görkem'in olaylı gecedeki kombini aslında tulummuş. 😍

Görkem'in olaylı gecedeki kombini aslında tulummuş. 😍

İpekyol markasının kalitesini bilen bilir. Şıklığı ön planda tutan ve farklılıktan yana olanlar için harika bir öneri olacağını düşündüğümüz bu colorblock tulum

4.199 TL. Burada

Alev'in ülkeden kaçış kombinine ne demeli peki?

Alev'in ülkeden kaçış kombinine ne demeli peki?

Dressweden markasına ait olan bu Freja elbise modeli 3.200 TL. Buraya tıktık

Kızılcık Şerbeti'nin 66. bölüm dizi kıyafetlerinin benzerlerini sizin için araştırdık. Buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz

Hepsiburada
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