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"Görkem Ömer Amcamla Yatıyor!" Kızılcık Şerbeti 65. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

etiket "Görkem Ömer Amcamla Yatıyor!" Kızılcık Şerbeti 65. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 14:51

65. bölümüyle ekranlara gelen 'Kızılcık Şerbeti' dizisindeki karakterlerin giydikleri kıyafetler, izleyicilerin ilgisini çekti. Pembe, Doğa ve Kıvılcım karakterlerinin giyim tarzları, moda severlerin merak konusu oldu. Bu karakterlerin giydikleri kıyafetlerin benzerlerini bulmak ve tarzlarını takip etmek isteyenler için önerilerde bulunmayı ihmal etmedik. Gelin, hepsini birlikte inceleyelim.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 01.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Doğa'nın elbisesini arayanları buraya alalım.

Doğa'nın elbisesini arayanları buraya alalım.

Avenue 8 markasına ait olan bu elbise Doğa'ya çok yakışmamış mı? Fiyatı 16.000 TL. Buraya tıklayarak ulaşın

Pinko'nun yeşil elbisesinin güzelliğine ne demeli?

Pinko'nun yeşil elbisesinin güzelliğine ne demeli?

Zems markasına ait olan bu oversize kalıp elbise 3.600 TL. Burada

Nilay'ın bu bölümdeki kıyafetleri de merak konusu oldu.

Nilay'ın bu bölümdeki kıyafetleri de merak konusu oldu.

Levidor markasına ait olan bu Acı Kahve Asimetrik Kesim Balon Kol Pantolonlu Takım 1.750,00 TL.

Burada

Alev'in bu çiçekli elbisesi tam yazlık değil mi?

Alev'in bu çiçekli elbisesi tam yazlık değil mi?

Benzersiz modeli, fırfır detayları ve renkleriyle dikkat çeken bu elbise Dressweden markasına ait olup 2,499 TL. Burada

Pembe'nin giydiği bu siyah takım ise Levidor markasına ait.

Pembe'nin giydiği bu siyah takım ise Levidor markasına ait.

Levidor markasının bu Siyah İşleme Detaylı İkili Takım modeli sadece 2.189,00 TL.

Buraya tıktık

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Nursema'nın vizon rengi bu takımına bayılanları buraya alalım.

Nursema'nın vizon rengi bu takımına bayılanları buraya alalım.

Terzi Dükkanı markasına ait olan bu parçalar oldukça da uygun fiyatlı.

Gömleğin fiyatı 1.599 TL. Burada

Pantolonun fiyatı da 1.599 TL. Buraya tıktık

Kızılcık Şerbeti'nin 65. bölüm dizi kıyafetlerinin benzerlerini sizin için araştırdık. Buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz

Hepsiburada
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