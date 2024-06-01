"Görkem Ömer Amcamla Yatıyor!" Kızılcık Şerbeti 65. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler
"Görkem Ömer Amcamla Yatıyor!" Kızılcık Şerbeti 65. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler
65. bölümüyle ekranlara gelen 'Kızılcık Şerbeti' dizisindeki karakterlerin giydikleri kıyafetler, izleyicilerin ilgisini çekti. Pembe, Doğa ve Kıvılcım karakterlerinin giyim tarzları, moda severlerin merak konusu oldu. Bu karakterlerin giydikleri kıyafetlerin benzerlerini bulmak ve tarzlarını takip etmek isteyenler için önerilerde bulunmayı ihmal etmedik. Gelin, hepsini birlikte inceleyelim.
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Bu içerik 01.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Doğa'nın elbisesini arayanları buraya alalım.
Pinko'nun yeşil elbisesinin güzelliğine ne demeli?
Nilay'ın bu bölümdeki kıyafetleri de merak konusu oldu.
Alev'in bu çiçekli elbisesi tam yazlık değil mi?
Pembe'nin giydiği bu siyah takım ise Levidor markasına ait.
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Nursema'nın vizon rengi bu takımına bayılanları buraya alalım.
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