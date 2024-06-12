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ŞOK'a Klima ve Hoower Kurutma Makinesi Geliyor! 15 Haziran 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Klima ve Hoower Kurutma Makinesi Geliyor! 15 Haziran 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
12.06.2024 - 13:50

ŞOK 15 - 22 Haziran 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 15 - 22 Haziran 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Araç İçi Yatak 799 TL

Araç İçi Yatak 799 TL

  • Oto Sürgülü Kol Dayama 499 TL, 

  • Expert Yazlık Araç Bakım Ürünleri 49,95 TL,

  • Oto Minderi 169 TL,

  • 4'lü Metal Sibop Kapağı 29,95 TL,

  • Bagaj Ahtapotu 49,95 TL,

  • Cırcırlı Akordiyon Kriko 399 TL, 

  • Ön Cam Metalize Güneşlik 44,95 TL, 

  • 4 Parça Oto Halı Paspas 349 TL, 

  • Araç Temizleme Eldiveni 39,95 TL,

  • 450 ml Lastik Tamir Kiti 69,95 TL,

  • Seyahat Boyun Yastığı 39,95 TL, 

  • Yan Cam Güneşlik Seti 2'li 59,95 TL, 

  • 300 gram Pasta Cila 39,95 TL, 

  • 300 gram Çizik Alıcı Pasta Cila 39,95 TL,

  • Bel Desteği 59,95 TL

Araç içi yatakları burada bulabilirsiniz.

Beyaz eşya ve elektronik

Beyaz eşya ve elektronik

Dikey süpürgeler için buraya bakabilirsiniz.

Elektronik kategorisinde en popüler ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Çok satan klimalar burada.

Kurutma makineleri için tıklayın.

En çok tercih edilen buzdolapları burada.

Sony Playstation 5 Slim Digital Sürüm Oyun Konsolu burada.

Philips kahve makineleri için buraya ve buraya tıklayın. üstelik indirimde olanlar var.

Mobilya;

Mobilya;

Mobilyalar burada

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