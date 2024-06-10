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ŞOK'a Crocs Terlikler Geliyor! 12 Haziran 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Crocs Terlikler Geliyor! 12 Haziran 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
10.06.2024 - 17:45

ŞOK 12 - 19 Haziran 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 12 - 19 Haziran 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Sinbo Vantilatör 599 TL

Sinbo Vantilatör 599 TL

  • Petrix Sensörlü Bahçe Lambası 499 TL, 

  • Petrix Solar Mum Efektli Bambu Bahçe Lambası 199 TL,

  • Petrix Solar Mum Efektli Bahçe Lambası 139 TL, 

  • Petrix Solar Mum Efektli Meşale 149 TL, 

  • Petrix Solar Bahçe Lambası 99,95 TL, 

  • Petrix Solar Firefly Led Bahçe Aydınlatma 159 TL,

  • Petrix Mor Işık Sinek Öldürücü 169 TL ,

  • Petrix Metal Usb Fan 109 TL,

  • Lucca Ekmeklik 99,95 TL, 

  • Metal Narenciye Sıkacağı 99,95 TL, 

  • Junin Mutfak Lavabo Temizlik Seti 129 TL, 

  • Ahşap 4 Katlı Çok Amaçlı Raf 129 TL, 

  • Katlanır Ahşap Bistro Set 1.999 TL, 

  • 40x40 cm Sandalye Minderi 44,95 TL, 

  • Arkalıklı Sandalye Minderi 79,95 TL, 

  • Döküm Ceviz Kıracağı 59,95 TL, 

  • Çekirdek Çıkartıcı 59,95 TL,

  • 3 litre Cam Sebil 249 TL,

  • ABS Büyük Boy Valiz 799 TL, ABS Orta Boy Valiz 699 TL, 

  • ABS Kabin Boy Valiz 549 TL,

  • Bavul İçi Organizer Set 3'lü 139 TL

Pilsan Champion Akülü Uzaktan Kumadalı Araba 4.990 TL

Pilsan Champion Akülü Uzaktan Kumadalı Araba 4.990 TL

  • Kidzy 16 Jant Çocuk Bisikleti 2.490 TL,

  • Pilsan Kum ve Su Oyunu 499 TL

Babalar Günü Hediyeleri

Babalar Günü Hediyeleri

Çok satan kozmetik ürünleri burada.

Market Ürünleri;

Market Ürünleri;

25 TL üstü alışverişlerde:

  • 8'li Ülker Kakaolu Kremalı Bisküvi 37 TL, 

  • 100'lü Falım Sakız 60 TL, 

  • 10'lu Nescafe Ice Latte & Ice Mocha 39 TL, 

  • 1650 ml Omo Sıvı Deterjan Çeşitleri 114 TL,

  • 12'li Selpak Extra Banyo Ferahlatma Tuvalet Kağıdı 78 TL

Elektronik;

Elektronik;

Dikey süpürgeler için buraya bakabilirsiniz.

Elektronik kategorisinde en popüler ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Çok satan klimalar burada.

Kurutma makineleri için tıklayın.

Solar güneş panelleri burada.

En çok tercih edilen buzdolapları burada.

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Mobilya;

Mobilya;

Mobilyalar burada

Tekstil;

Tekstil;

Pijamalara göz atmak için buraya tıklayın.

Crocs

Crocs

Crocs'lar burada ve burada

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