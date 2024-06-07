Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Giyim , Hediye
Günün Fırsatı: Çok Satanlar Listesinin Yıldızı Puma Roma Basic Spor Ayakkabı İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Çok Satanlar Listesinin Yıldızı Puma Roma Basic Spor Ayakkabı İndirimde!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
07.06.2024 - 13:03

Son zamanların en çok tercih edilen ayakkabılarından biri Puma Roma Basic Spor Ayakkabı gün boyu rahatlık sağlarken spor kombinlerinize de şıklık katıyor. Spor görünümünü günlük kullanımla birleştiren bu ayakkabı, şimdi Amazon Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.

Bu içerik 07.06.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Rahatlığının, şıklığının yanında kalitesiyle de tercih sebebi olan Puma Roma Basic Spor ayakkabısı, faklı renk seçenekleriyle satışa sunulmuş.

Rahatlığının, şıklığının yanında kalitesiyle de tercih sebebi olan Puma Roma Basic Spor ayakkabısı, faklı renk seçenekleriyle satışa sunulmuş.

Ayakkabıdaki mükemmel yastıklama için EVA orta taban, üst düzey rahatlık sunuyor.

Ayakkabıdaki mükemmel yastıklama için EVA orta taban, üst düzey rahatlık sunuyor.

1968'deki PUMA Arşivinden olan bu hafif antrenman ayakkabısı, kalın dolgulu dil ve ortopedik kemer desteği gibi konforu artıran özelliklerle donatılmış.

Spordan sokak stiline dönüşen bu modeli takım elbiselerle bile rahatça kombinleyip ortamın keyfini çıkarabileceksiniz.

Spordan sokak stiline dönüşen bu modeli takım elbiselerle bile rahatça kombinleyip ortamın keyfini çıkarabileceksiniz.

Puma Roma Basic Spor Ayakkabı'yı burada bulabilirsiniz.

Çok satan moda ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Kullanıcı Yorumları:

  • 1968 den beri üretilen Puma roma modeli her zaman sokaklarda. Tam bir retro. Tasarımı da harika.

  • 6 senedir Puma roma ve benzer modeller giyiyorum. Her seferinde sipariş verirken orjinal mi acaba diye tereddütlerim oluyor. Ama ayakkabı orijinal ve paketlenmesi falan da kaliteli. Tereddüt etmeden sipariş verebilirsiniz. 24 saat geçmeden telsim edildi. Amazon’a da teşekkür ediyorum.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın