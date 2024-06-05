A101'e Gelse Mutluluktan Göbek Atacağımız Kapış Kapış Giden Ürünler

Stanley Quick Flip Termos, çift duvarlı vakum yalıtımı sayesinde içeceklerinizi 5 saat boyunca sıcak, 7 saat boyunca soğuk ve hatta 30 saate kadar buzlu tutar. Bu termosu kullanmak son derece kolaydır; tek yapmanız gereken düğmesine basıp açmak. Stanley Quick Flip Termos, birçok bardak tutucusuyla uyumlu olması sayesinde, dış mekan maceralarınızda size eşlik etmek için ideal bir seçim.

Ürün, ihtiyaçlarınıza ve zevkinize göre çeşitli renk ve boyutlarda mevcut.

Stanley Quick Flip Termos'a buradan ulaşabilirsiniz.