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A101'e Gelse Mutluluktan Göbek Atacağımız Kapış Kapış Giden Ürünler

etiket A101'e Gelse Mutluluktan Göbek Atacağımız Kapış Kapış Giden Ürünler

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
05.06.2024 - 17:45

A101'e neler gelmedi ki?Şunlar da gelse diye bekliyoruz: Bu yaz çoğumuzun ihtiyaç duyacağı için şimdiden aldığı, çok satılan ürünleri derledik. 

Bu içerik 05.06.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

Yoğun Işık Püskürtme (IPL) teknolojisi, hafif ışık enerjisi aracılığıyla tüylerin köklerine nüfuz ederek onları yok eder. Bu ışık enerjisi, tüylerin yeniden büyümesini yaklaşık altı ay gibi bir sürede yavaşlatır. Philips Lumea'nın kullanımıyla birlikte, kadınlar sadece üç seans sonrasında aylar boyunca süren pürüzsüz bir cilt deneyimine tanıklık etmişlerdir.

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Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos

Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos

Stanley Quick Flip Termos, çift duvarlı vakum yalıtımı sayesinde içeceklerinizi 5 saat boyunca sıcak, 7 saat boyunca soğuk ve hatta 30 saate kadar buzlu tutar. Bu termosu kullanmak son derece kolaydır; tek yapmanız gereken düğmesine basıp açmak. Stanley Quick Flip Termos, birçok bardak tutucusuyla uyumlu olması sayesinde, dış mekan maceralarınızda size eşlik etmek için ideal bir seçim.

Ürün, ihtiyaçlarınıza ve zevkinize göre çeşitli renk ve boyutlarda mevcut.

Stanley Quick Flip Termos'a buradan ulaşabilirsiniz.

INSMEER 48L/55L Büyük Katlanabilir Soğutucu Çanta

INSMEER 48L/55L Büyük Katlanabilir Soğutucu Çanta

Insmeer markası tarafından üretilen bu çanta, 48/55 litrelik geniş kapasitesi ile dikkat çekiyor. İç hacmi oldukça geniş olan bu çanta, yiyecek ve içeceklerinizi uzun süre boyunca soğuk ya da sıcak tutma özelliğine sahip. Ayrıca çantanın yalıtımlı üst bölümü, farklı sıcaklıklarda saklama olanağı sunuyor. Bu özelliklerinin yanı sıra, çantanın katlanabilir yapısı sayesinde istiflenebilir ve böylece yerden tasarruf etmenizi sağlar.

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Bahama Vent Loco Relax III Tekne Ayakkabısı

Bahama Vent Loco Relax III Tekne Ayakkabısı

Bahama Vent Loco Relax III Tekne Ayakkabısı, suya karşı tam koruma sağlayan ve aynı zamanda nefes alma özelliği bulunan bir yapıya sahip. Bu özellikler, ayakkabının içindeki havanın dolaşımını sağlayarak ayağınızın kuru ve konforlu kalmasını garantiler. Ayakkabının hafif ve dayanıklı orta tabanı, uzun süreli kullanımlarda bile konforu artırırken, gelişmiş çekiş kauçuk tabanı ise ıslak zeminlerde bile kaymayı önler. Bu özellikler, ayakkabının hem işlevsel hem de güvenli olmasını sağlar.

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Philips Erkek Bakım Seti

Philips Erkek Bakım Seti

Philips Erkek Bakım Seti, yüz, saç ve vücut bakımı için tasarlanmış 13 farklı başlığa sahip olan bir set. Cilt koruyuculu vücut tıraş başlığı ve burun ile kulak kılı düzeltme özelliği, bu setin öne çıkan özelliklerinden. Kendi tarzınızı yansıtmak için kaliteli 13 farklı aleti kullanabilirsiniz. DualCut bıçaklar ve kaymaz kauçuk tutma yeri, bu setin kullanımını daha kontrol edilebilir ve hassas hale getiriyor. Philips Erkek Bakım Seti ile bakımınızı en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Bu set, tüm ihtiyaçlarınıza yönelik çözümler sunar ve size maksimum kontrol sağlar. Kendi tarzınızı yansıtmanız için gereken her şeyi bir arada bulundurur.

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Philips OneBlade QP2824/10

Philips OneBlade QP2824/10

Beyler, tıraş makinesi arayışınıza son verecek bir önerimiz var: Philips OneBlade QP2824/10. Bu ürünün en çok beğenilen özelliklerinden biri, hibrit yapısı. Yüzünüzdeki ve vücudunuzdaki tüylerden kurtulmanızı sağlayan bu cihaz, tek bir üründe birçok işlevi bir araya getiriyor. Tıraş olma, düzeltme ve şekillendirme işlemlerini tek bir cihazla gerçekleştirebilirsiniz. Bu özellikle sabahları hızlı bir şekilde hazırlanmak isteyenler için büyük bir kolaylık sunuyor. Hem ıslak hem de kuru kullanıma uygun olan bu tıraş makinesi, her erkeğin beklentilerini karşılayacak nitelikte. İnternet üzerinden kolaylıkla satın alabileceğiniz bu ürün, günlük bakım rutininizi kolaylaştırıp, zamandan tasarruf etmenizi sağlayacak. Philips OneBlade QP2824/10 ile tıraş olmak artık çok daha keyifli ve pratik bir hale gelecek.

Linki burada.

Lava Döküm Tava

Lava Döküm Tava

'Lava Döküm Tava', demir döküm tava markaları arasında en popüler seçeneklerden biridir. Bu tava, çeşitli ocak ve fırın tiplerinde kullanılabilecek özelliklere sahiptir.

Lava Döküm Tava'nın en önemli özelliklerinden biri, yüksek teknolojili emaye yapısı. Bu özellik, temizlik sürecini büyük ölçüde kolaylaştırır. Ayrıca, bu tavanın bulaşık makinesinde yıkanabilme özelliği de bulunmaktadır. Bu özellikler, kullanıcılarına büyük kolaylık sağlar.

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Greentainer 56 oz to Go Salata Kabı

Greentainer 56 oz to Go Salata Kabı

Kompakt bir depolama çözümü sunan bu ürün, baharat kapları ile üç ayrı bölme sunar. Bu bölmeler, salata malzemelerini ayrıştırmak için idealdir ve ayrıca gerçek soslar için de kullanılabilir.

Temizlenmesi ve sökülmesi oldukça kolay. Çıkarılabilir toka özelliği, bu ürünün diğer beslenme kutularından ayrılmasını sağlar. Bu yenilikçi tasarım, kullanıcıların ürünü kolaylıkla söküp temizlemesine olanak sağlar.

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Skechers Kadın D'lites Jungle Adventure spor ayakkabı

Skechers Kadın D'lites Jungle Adventure spor ayakkabı

Skechers Kadın D'lites Jungle Adventure spor ayakkabı modeli, deri ve sentetik malzemelerin mükemmel birlikteliği ile tasarlandı. Ayakkabının iç tabanında yer alan Air Cooled Memory Foam teknolojisi, konfor ve rahatlık sunuyor. Ayakkabının 4.5 cm'lik yüksek tabanı ise kullanıcısına ekstra bir avantaj sağlıyor. Bu özellikler sayesinde, Skechers Kadın D'lites Jungle Adventure modeli, hem günlük yaşamınızda hem de spor aktivitelerinizde tercihiniz olacak.

Linki burada.

Çoğumuz rahatlıkla mutluluğu eş tutarız ve bu düşünce ile ikonik Crocs markasının bir çift terliği, dünyayı biraz daha neşeli bir yer haline getirir.

Terliğin ön kısmında bulunan havalandırma özelliği, bu ürünü daha da kullanışlı ve keyifli bir hale getiriyor. Bu özellik, terliğin kullanım esnasında ayağın hava almasını sağlayarak konforu artırıyor. Crocs, bu tasarımı ile hem şıklığı hem de rahatlığı bir arada sunmayı başarıyor. Bu nedenle, bir çift Crocs terlik, hayatınıza neşe ve rahatlık katabilir. Kendinizi özgür ve rahat hissetmek istiyorsanız, bu terlikler tam size göre olabilir.

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Remington Keratin Protect Akıllı Saç Düzleştirici

Remington Keratin Protect Akıllı Saç Düzleştirici

Duş sonrası kuruturken yüksek ısının saçlarınızda oluşturduğu hasarlar canınızı sıkabilir. Ancak bu durum, Remington'un inovatif çözümü sayesinde artık bir sorun olmaktan çıkıyor. Remington'un Keratin Protect Akıllı Saç Düzleştiricisi, saçlarınızda aşırı ısıya karşı üç kat daha fazla koruma sağlar. Bu, saçlarınızın daha az hasar görmesini ve daha sağlıklı görünmesini sağlar. Bu devrim niteliğindeki saç düzleştirici, saçlarınızın nem oranını ölçer ve ısıyı saçlarınıza şekil vermek için gereken ideal seviyeye getirir. Bu sayede saçlarınız, hem sağlıklı hem de şekilli bir görünüme kavuşur.

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Philips Sonicare Power Flosser 3000 Ağız Duşu

Philips Sonicare Power Flosser 3000 Ağız Duşu

Philips Sonicare Power Flosser 3000 Ağız Duşu, diş ipi kullanmanın zorluğu veya monotonluğu ile karşı karşıya kaldığınızda, diş ve diş eti sağlığınızı korumak adına mükemmel bir alternatif sunar. Bu kablosuz ve yeniden şarj edilebilir ağız duşu, su jeti teknolojisi sayesinde dişlerinizin arasındaki ve diş eti çizginizdeki kirleri nazikçe ve etkin bir biçimde temizler. Bu, diş sağlığınızı korumak için pratik ve etkili bir yol sağlar.

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KOOGMOON 100oz/3.2L Kedi Su Çeşmesi

KOOGMOON 100oz/3.2L Kedi Su Çeşmesi

'3,2 litrelik su kapasitesi olan bu sebil, kedinizin her zaman taze suya erişimini garanti eder. Düşük voltajlı ama yüksek verimli su pompası, sessiz çalışma özelliği ile birçok kedi sahibinin favorisi haline gelmiştir.

Bu sebil, evcil hayvanınızın sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Suyun sürekli taze ve temiz kalmasını sağlar, böylece kedinizin susuz kalmasını veya kirli su içmesini önler. 3,2 litrelik geniş su kapasitesi, sık sık su değiştirme zahmetini ortadan kaldırır ve kedinizin gün boyu yeterli suya erişimini sağlar.

Linki burada.

Advance Light Tavuklu Köpek Maması

Advance Light Tavuklu Köpek Maması

Köpeğinizin tüy sağlığına özen göstermek istiyorsanız, Advance Light Tavuklu Köpek Maması'nı kesinlikle göz ardı etmemelisiniz. Bu ürün, yüksek kalitesi sayesinde beklentilerinizi karşılayacak ve köpeğinizin bu lezzete adeta aşık olmasını sağlayacak. Bu eşsiz lezzeti hemen alışveriş sepetinize eklemeyi unutmayın.

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