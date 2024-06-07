BİM'e Klima Geliyor! 14 Haziran 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Klima Geliyor! 14 Haziran 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
14 Haziran 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
👇
👇
Kiğılı Dynamic Polo Yaka Tişört 279 TL
Kumtel Tezgah Altı Buzdolabı 4.299 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
APE RYDER Bonomo Elektrikli Bisiklet 49.999 TL
Çocuk Sandalyesi 119 TL
Molinella Çift Kişilik Baskılı Pike 259 TL
LG 65'' Smart 4K Ultra HD HDR LED TV 33.499 TL
Berlin Karnıyarık Tencere 499 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Benante Yuvarlak Çerezlik 4'lü 99 TL
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın