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BİM'e Klima Geliyor! 14 Haziran 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Klima Geliyor! 14 Haziran 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
07.06.2024 - 13:02 Son Güncelleme: 07.06.2024 - 13:09

14 Haziran 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

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Kiğılı Dynamic Polo Yaka Tişört 279 TL

Kiğılı Dynamic Polo Yaka Tişört 279 TL

  • Erkek Hambez Pantolon 169 TL

  • Erkek Comfort Ayakkabı 299 TL

  • Erkek Kol Saati ve Bileklik Set 239 TL

  • Erkek Çanta 149 TL

  • Erkek Deri Kemer 179 TL

  • Erkek Mekanizmalı Deri Cüzdan 299 TL

  • Erkek Deri Cüzdan 299 TL

  • Erkek Spor Tişört 189 TL

  • Erkek Spor Şort 139 TL

  • Kep Şapka 85 TL

  • Oval Mısır Kovası 2000 ml 15 TL

  • Oval Çerezlik 500 ml 10 TL

  • Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 34,50 TL

  • Masa Maçı Oyunu 229 TL

Babalar günü ürünleri ve yaza özel indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Kumtel Tezgah Altı Buzdolabı 4.299 TL

Kumtel Tezgah Altı Buzdolabı 4.299 TL

  • Kumtel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 4.999 TL

  • Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.499 TL

  • Kumtel Vakum Makinesi 799 TL

  • Kumtel Ayaklı Vantilatör 699 TL

  • S10 Vacuum Mop Pro Clenaer Akıllı Robot 9.999 TL

  • Keysmart 2'li Türk Kahve Makinesi 4.999 TL

  • Philips Süpürge 4.799 TL

  • Fakir Sport Blender ve Sürahi 1.299 TL

  • Fakir Tea N More Çay Makinesi 1.099 TL

  • Erinöz 5 Parça Rimini Oturma Grubu 8.999 TL

  • Relax Çelik Termos 750 ml 279 TL

  • Relax Çelik Termos 2 Litre 399 TL

  • Nibras Koltuk 199 TL

  • Peçko Tütsülük Palosanto Set 139 TL

  • Gaz Lambası 329 TL

Elektronik kategorisinde en popüler ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Bahçe ve balkon mobilyalarında yer alan indirimler burada.

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APE RYDER Bonomo Elektrikli Bisiklet 49.999 TL

APE RYDER Bonomo Elektrikli Bisiklet 49.999 TL

  • KUBA Speedlight Pro Elektrikli Bisiklet 17.999 TL

  • Corby Çocuk Elektrikli Motosiklet 10.999 TL

  • HP Victus i5 Gaming Laptop 25.999 TL

  • Crealty 3D Yazıcı 19.999 TL

  • Samsung Galaxy S22 Cep Telefonu 19.999 TL

  • TCL 12.000 BTU Klima 18.999 TL

  • TCL 18.000 BTU Klima 29.999 TL

  • Polosmart Smart Tartı 329 TL

  • Geske Yüz Temizleme Fırçası 2.999 TL

  • Retro Tıraş Makinesi 299 TL

  • Uygulama Kontrollü Gece Lambası 799 TL

En çok tercih edilen elektrikli bisikletlere buradan göz atmayı unutmayın.

Sizin için hazırladığımız en çok tercih edilen klima modellerine buradan göz atmayı unutmayın.

Çocuk Sandalyesi 119 TL

Çocuk Sandalyesi 119 TL

  • Barbie Peri Bebek 199 TL

  • Pelüş Sevimli Bebek 219 TL

Molinella Çift Kişilik Baskılı Pike 259 TL

Molinella Çift Kişilik Baskılı Pike 259 TL

  • Molinella Tek Kişilik Baskılı Pike 229 TL

  • Molinella Tek Kişilik Fitted Çarşaf 109 TL

  • Molinella Çift Kişilik Fitted Çarşaf 169 TL

  • Molinella Yastık Kılıfı 2'li 59 TL

  • Brode Perde 140x260 cm 169 TL

  • Blackout Süet Fon Perde 399 TL

  • Tül Perde 145x250 cm 89 TL

  • Esem Erkek Sandalet 199 TL

  • Kadın Taşlı Terlik 99 TL

  • Kadın Tek Toka Terlik 99 TL

  • Kadın Çift Toka Terlik 159 TL

  • Erkek Çift Toka Terlik 169 TL

  • Kadın Çapraz Terlik 99 TL

  • Kadın Taş Desenli Terlik 99 TL

  • Kadın Gold Terlik 99 TL

  • Argesta Kadın / Erkek Eva Sandalet 125 TL

  • Argesta Çocuk Eva Sandalet 99 TL

LG 65'' Smart 4K Ultra HD HDR LED TV 33.499 TL

LG 65'' Smart 4K Ultra HD HDR LED TV 33.499 TL

  • LG 55'' UHD Smart TV 19.999 TL

  • LG 50'' Ultra HD Smart TV 17.999 TL

  • TCL 43'' Full HD Smart TV 7.999 TL

  • TCL 55'' 4K Ultra HD Google TV 17.999 TL

En çok televizyon modellerine buradan göz atmayı unutmayın!

Berlin Karnıyarık Tencere 499 TL

Berlin Karnıyarık Tencere 499 TL

  • Kapaklı Kavurma Sacı 32 cm 319 TL

  • Çelik Saplı Ahşap Servis Gereçleri 35 TL

  • Cem Pankek Tavası 279 TL

  • Cem Tava 20 cm 289 TL

  • Kelepçeli Kek Kalıbı 199 TL

  • Ahşap Kulplu Metal Tepsi 115 TL

  • Metal Ekmek Kutusu 125 TL

  • Toprak Porsiyonluk Güveç 6'lı 65 TL

  • Toprak Güveç Tencere 79 TL

  • Şeffa 5 Bölmeli Organizer 49 TL

  • Bıçak Bileyici 159 TL

  • Saklama Kabı Seti 3'lü 35 TL

  • Buzdolabı Organizeri 49 TL

  • Kum Saati Turşuluk / Zeytinlik 45 TL

  • Parex Basic Trend Temizlik Seti 189 TL

  • Silikon Kapak Seti 6'lı 99 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda

Benante Yuvarlak Çerezlik 4'lü 99 TL

Benante Yuvarlak Çerezlik 4'lü 99 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı 1150 cc 89 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı 720 cc 69 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı 400 cc 52 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı 375 cc 49 TL

  • LAV Derin Kilitli Saklama Kabı 700 cc 79 TL

  • LAV Kapaklı Sürahi 1400 cc 89 TL

  • LAV Vega Büyük Kase 2165 cc 85 TL

  • LAV Vega Kase 215 cc 15 TL

  • Paşabahçe Timeless Çay Bardağı 6'lı 185 TL

  • Paşabahçe Gaia Su Bardağı 6'lı 169 TL

  • Paşabahçe Gaia Meşrubat Bardağı 6'lı 179 TL

  • Paşabahçe Villa Patisserie Kapaklı Servis Kasesi 139 TL

  • Colorina Cam Kahvaltı Seti 349 TL

  • Colorina Tatlı 6'lı 119 TL

  • Kütahya Porselen Rölfeyli Porselen Fincan Takımı 12 Parça 279 TL

  • Glass in love Cam Vazo 139 TL

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