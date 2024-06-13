Bu Yaz Bambaşka Olacak! Bu Yaz Gerçek Aşkı Bulacak Burçlar
Bu Yaz Bambaşka Olacak! Bu Yaz Gerçek Aşkı Bulacak Burçlar
Yazın gelmesine çok az süre kalmışken aradığı aşkı henüz bulamayanların üzülmesine hiç gerek yok. Çünkü herkes bilir ki en güzel aşklar hep yazın başlayan aşklardır. Peki bu yazın astroloji dünyasında en iyi karmaya sahip burçları hangileri?
İşte tatil planını yeniden gözden geçirmesi gereken bu yazın en şanslı dört burç!
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Yengeç Burcu
Yengeçleri sadakat, şefkat ve aşk dolu bir yaz bekliyor.
Aslan Burcu
Aslanlar bu yaz gittikleri her yere kıvılcımlarını taşıyacaklar.
Terazi Burcu
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