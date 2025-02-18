Gaziantep'te 'Tanımlanamayan Cisim' İddiası Uçuşları Durdurdu
Gaziantep'te 'Tanımlanamayan Cisim' İddiası Uçuşları Durdurdu
Gaziantep Havalimanı'nda bir uçakta pilotların ışıklı ve tanımlanamayan cisim rapor etmesi üzerine uçuşlar durduruldu. Yapılan kontrollerde herhangi olumsuzluğa rastlanmayınca yaklaşık 3 saat sonra uçuşlar tekrar başladı.
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Gaziantep Havalimanı'nda saat 22.00 sıralarında bir uçakta pilotlar yaklaşık 8-10 bin feet irtifada ışıklı ve tanımlanamayan, radar da görünmeyen bir cisim rapor etti.
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Durumun hava trafik kontrol kulesine iletilmesi üzerine tedbir amaçlı uçuşlar durduruldu. Uçuşların durdurulması sonrası bir uçakta yaşananlar ve pilotların anonsları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Uçuşların durdurulması sonrası havalimanı ile çevresinde araştırma yapıldı. Araştırmalar sonucunda olumsuz bir durumun olmaması üzerine yaklaşık 3 saat durdurulan uçuşlar tekrar normal seyrine başladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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