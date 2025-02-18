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İzmir’den de Hissedilen Deprem: Ege Denizi’nde 5.0 Büyüklüğünde Deprem Oldu

İzmir’den de Hissedilen Deprem: Ege Denizi’nde 5.0 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.02.2025 - 08:12

Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası bitmeden devam ediyor. Sabah saatlerinde Ege Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir’den de hissedildi. 

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AFAD, Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 07.46'da meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Saat 07.46'da meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

5 büyüklüğündeki depremin İzmir’den de hissedildiği öğrenildi.

5 büyüklüğündeki depremin İzmir’den de hissedildiği öğrenildi.

Neredeyse üç haftadır Ege Denizi'nde süren hareketlilik uzmanlar tarafından takip ediliyor.

Neredeyse üç haftadır Ege Denizi'nde süren hareketlilik uzmanlar tarafından takip ediliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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