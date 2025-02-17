Kanada’da Uçak Kazası: Acil İniş Yapan Uçak Ters Döndü
Kanada’da Uçak Kazası: Acil İniş Yapan Uçak Ters Döndü
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ABD’nin Minneapolis kentinden Toronto Havaalanı’na giden Delta Havayolları’na ait yolcu uçağı acil iniş yapması sonrasında ters döndü.
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Kaza anında yoğun dumanın yükseldiği uçakta yolcu sayısı ve mürettebat hakkında açıklama yapılmadı.
İlk belirlemelere göre kazada 8 kişi yaralandı.
Acil olarak iniş yapan uçağın görüntüleri 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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