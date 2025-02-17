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Narin Güran Davasında 2 Tahliye: "Suçlu Kayırma" Soruşturmasının İddianamesi Tamamlandı

Narin Güran Davasında 2 Tahliye: "Suçlu Kayırma" Soruşturmasının İddianamesi Tamamlandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.02.2025 - 21:20

Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayeti ile ilgili anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı. Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suçluyu kayırma” suçlamasıyla hazırlanan ikinci iddianame de tamamlandı. İddianamede, 6'sı tutuklu 15 şüpheli hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca tutuklu bulunan Hediye Güran ve 16 yaşındaki R.A. tahliye edildi.

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Diyarbakır’da 19 gün boyunca kayıp olarak aranan Narin Güran’ın öldürülmesi tüm Türkiye’yi üzüntüye boğmuştu.

Diyarbakır’da 19 gün boyunca kayıp olarak aranan Narin Güran’ın öldürülmesi tüm Türkiye’yi üzüntüye boğmuştu.

Narin Güran davasında geçtiğimiz günlerde annesi, ağabeyi, amcası ve komşusu yargılanmış ve cezalar açıklanmıştı.

Narin Güran davasında geçtiğimiz günlerde annesi, ağabeyi, amcası ve komşusu yargılanmış ve cezalar açıklanmıştı.

Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet, Narin’in cansız bedenini dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suçluyu kayırma” suçlamasıyla hazırlanan iddianame de tamamlanarak mahkemeye sunuldu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suçluyu kayırma” suçlamasıyla hazırlanan iddianame de tamamlanarak mahkemeye sunuldu.

Hazırlanan iddianamede, 6'sı tutuklu 3'ü çocuk 15 şüpheli hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Hazırlanan iddianamede, 6'sı tutuklu 3'ü çocuk 15 şüpheli hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Öte yandan, tutuklu şüphelilerden Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A'nın tahliyesine karar verildi.

Öte yandan, tutuklu şüphelilerden Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A'nın tahliyesine karar verildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Yesil yol Zz

Yetmez!!! Hepsine bekliyoruz tahliye!!!!!!!!