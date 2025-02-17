Narin Güran Davasında 2 Tahliye: "Suçlu Kayırma" Soruşturmasının İddianamesi Tamamlandı

Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayeti ile ilgili anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı. Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suçluyu kayırma” suçlamasıyla hazırlanan ikinci iddianame de tamamlandı. İddianamede, 6'sı tutuklu 15 şüpheli hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca tutuklu bulunan Hediye Güran ve 16 yaşındaki R.A. tahliye edildi.