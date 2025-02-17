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MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu Anlattı: "Ziyarete Gelen Yunan Korgeneral Sandalyeden Düşüyordu"

MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu Anlattı: "Ziyarete Gelen Yunan Korgeneral Sandalyeden Düşüyordu"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.02.2025 - 23:06

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kapatılan askeri hastenelerin yeniden açılması için çalışmalar olduğunu söyledi. Afyoncu ayrıca, Yunanistan’dan bir korgeneralin Milli Savunma Üniversitesi’ni ziyareti sırasında yaşananları da anlattı.

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Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu programa konuk oldu.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu programa konuk oldu.

Prof. Dr. Erhan Afyoncu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kapatılan askeri hastenelerin yeniden açılması için çalışma yapıldığını söyledi.

Prof. Dr. Erhan Afyoncu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kapatılan askeri hastenelerin yeniden açılması için çalışma yapıldığını söyledi.

Afyoncu, Milli Savunma Üniversitesi’nin yeni kurulduğu sırada Yunanistan’dan ziyarete gelen bir korgeneralle yaşadıklarını anlattı.

Afyoncu, Milli Savunma Üniversitesi’nin yeni kurulduğu sırada Yunanistan’dan ziyarete gelen bir korgeneralle yaşadıklarını anlattı.

Erhan Afyoncu’nun açıklamasına göre, Yunan korgeneral üniversitede okuyan öğrenci sayısını duyunca oturduğu sandalyeden düşecekmiş.

Erhan Afyoncu’nun açıklamasına göre, Yunan korgeneral üniversitede okuyan öğrenci sayısını duyunca oturduğu sandalyeden düşecekmiş.

Erhan Afyoncu'nun Yunan korgeneral anısı 👇

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Erhan Afyoncu, kendisi ve arkadaşları göreve olduğu müddetçe hiçbir şekilde torpille üniversiteye giriş olmayacağını da sözlerine ekledi.

Erhan Afyoncu, kendisi ve arkadaşları göreve olduğu müddetçe hiçbir şekilde torpille üniversiteye giriş olmayacağını da sözlerine ekledi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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