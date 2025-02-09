MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu’dan Nüfus Uyarısı: "Türkler, Türkiye’ye Göç Etmeli"
MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu’dan Nüfus Uyarısı: "Türkler, Türkiye’ye Göç Etmeli"
Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Türkiye’de hızla düşen nüfus artış hızı için uyarıda bulundu. Nüfus artışındaki azalmayı Türkiye’nin önündeki en büyük sorun olarak gördüğünü ifade eden Afyoncu, öneri olarak ise “Dünyanın farklı yerlerinden varlıklarını devam ettirme şansı kalmayan Türkleri, Türkiye’ye getirmeliyiz” ifadelerini kullandı.
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MSÜ Rektörü Prof. Dr, Erhan Afyoncu, CNN Türk'te konuk olduğu Hakan Çelik'in Hafta Sonu programında önemli açıklamalarda bulundu.
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Türkiye’de düşen nüfus artış hızını “kabus” olarak tanımlayan Afyoncu, büyükşehirlerde aile başına düşen çocuk sayısının 1’e, ortalamada ise 1.51’e gerilediğini hatırlatarak, “Nüfusun kendini yenilemesi için aile başına düşen çocuk sayısının 2.09 olması gerekir. Böyle giderse ne olur ben açık ve net söyleyeyim. Anadolu’da yaşlı bir Türk nüfus olur. Kendisini toparlayamazsa da bu topraklardaki yaşama kabiliyetini kaybeder. Bu çok ciddi bir risk! Bu bir beka sorunudur.” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin 1 numaralı sorunu olarak nüfus artış hızını gösteren Erhan Afyoncu, “Kabusa gidiyoruz. Şöyle düşünün; 2023'te binde 1.1'e düşmüştü nüfus artış hızımız. 1990'da 2,1'di. Yani yüzde 2'den binde 1'e düştük, TÜİK'in son açıkladığı verilere göre binde 3,1'e çıktık. Bu çok ciddi bir tehdit, savaştan daha önemli bir tehdit.” dedi.
Prof. Dr. Erhan Afyoncu’nun nüfus artış hızındaki düşüş karşısındaki önerisi ise, “Dünyanın farklı yerlerinden varlıklarını devam ettirme şansı kalmayan Türkleri, Türkiye’ye getirmeliyiz. Mesela Çin’deki Uygur Türkleri gibi. Türkiye belli ölçüde Türklerden göç almak zorunda.” oldu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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