Dolar Zengini İller Belli Oldu: Sadece 3 İl Dolardan Vazgeçti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre Türkiye’de döviz zengini iller belli oldu. İstanbul en çok dövizin yer aldığı şehir olurken, megakentte 2 trilyon 575 milyar 235 milyon TL'lik döviz mevduatı olduğu ortaya çıktı. Türkiye’de döviz mevduatında azalma yaşanan iller ise Siirt, Yalova ve Hatay oldu.