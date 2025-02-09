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Dolar Zengini İller Belli Oldu: Sadece 3 İl Dolardan Vazgeçti

Dolar Zengini İller Belli Oldu: Sadece 3 İl Dolardan Vazgeçti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.02.2025 - 12:46

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre Türkiye’de döviz zengini iller belli oldu. İstanbul en çok dövizin yer aldığı şehir olurken, megakentte 2 trilyon 575 milyar 235 milyon TL'lik döviz mevduatı olduğu ortaya çıktı. Türkiye’de döviz mevduatında azalma yaşanan iller ise Siirt, Yalova ve Hatay oldu.

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Kur Korumalı Mevduat’tan (KKM) çıkış sürerken, vatandaşların dolar mevduatlarından vazgeçmediği de ortaya çıktı.

Kur Korumalı Mevduat’tan (KKM) çıkış sürerken, vatandaşların dolar mevduatlarından vazgeçmediği de ortaya çıktı.

Cnbc-e’den Zafer Karataş’ın haberine göre, Türkiye'de elinde en fazla döviz tutan şehir İstanbul oldu. İstanbul'da toplam 2 trilyon 575 milyar 235 milyon TL'lik toplam döviz mevduatı bulunuyor.

Cnbc-e’den Zafer Karataş’ın haberine göre, Türkiye'de elinde en fazla döviz tutan şehir İstanbul oldu. İstanbul'da toplam 2 trilyon 575 milyar 235 milyon TL'lik toplam döviz mevduatı bulunuyor.

Kaynak

İstanbul'da kişi başına düşen döviz mevduatı tutarı ise 2023 yılına göre artarak 2024 yılında 164 bin TL oldu.

İstanbul'da kişi başına düşen döviz mevduatı tutarı ise 2023 yılına göre artarak 2024 yılında 164 bin TL oldu.

Nüfus ve döviz mevduatı verileri kıyaslandığında, son bir senede kişi başına düşen döviz mevduatı tutarı en çok Batman'da arttı.

Nüfus ve döviz mevduatı verileri kıyaslandığında, son bir senede kişi başına düşen döviz mevduatı tutarı en çok Batman'da arttı.

Kişi başına düşen döviz mevduatı tutarının en az olduğu şehir ise Hakkari oldu. Hakkari'de 2024 yılında toplam döviz mevduatı tutarı 1 milyar 623 milyon 805 bin TL olurken, kişi başına düşen döviz mevduatı oranı ise 5 bin 754 TL olarak kayıtlara geçti.

Kişi başına düşen döviz mevduatı tutarının en az olduğu şehir ise Hakkari oldu. Hakkari'de 2024 yılında toplam döviz mevduatı tutarı 1 milyar 623 milyon 805 bin TL olurken, kişi başına düşen döviz mevduatı oranı ise 5 bin 754 TL olarak kayıtlara geçti.
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FinTürk ve TÜİK'in verileri kıyaslandığında Türkiye'de son bir senede döviz mevduatının azaldığı sadece 3 şehir bulunuyor. Siirt'te 2023 yılında kişi başına 9 bin 423 TL'lik döviz mevduatı tutarı bulunurken bu 2024 yılında yüzde 17,91'lik düşüşle 7 bin 736 TL'ye geriledi. Bu alanda Siirt'in hemen ardından yüzde 4,8'lik düşüşle Yalova ve yüzde 3,29'luk düşüşle Hatay geliyor.

FinTürk ve TÜİK'in verileri kıyaslandığında Türkiye'de son bir senede döviz mevduatının azaldığı sadece 3 şehir bulunuyor. Siirt'te 2023 yılında kişi başına 9 bin 423 TL'lik döviz mevduatı tutarı bulunurken bu 2024 yılında yüzde 17,91'lik düşüşle 7 bin 736 TL'ye geriledi. Bu alanda Siirt'in hemen ardından yüzde 4,8'lik düşüşle Yalova ve yüzde 3,29'luk düşüşle Hatay geliyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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