Bin Yıllık Gelenek "Bocuk Gecesi": Yine Renkli Görüntülere Sahne Oldu
Bin Yıllık Gelenek "Bocuk Gecesi": Yine Renkli Görüntülere Sahne Oldu
Tarihi bin yıl eskiye dayanan Balkan geleneği olan “Bocuk Gecesi” Edirne’nin Keşan ilçesinde kutlandı. Birbirinden “korkunç” kostümler giyen ve yüzlerine boyayan vatandaşlar, sokaklara çıkıp pencerelere vurarak ev sakinlerini korkuttu.
Edirne’de kutlanan “Bocuk Gecesi”nden birbirinden ilginç görüntüler 👇
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Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Çamlık Beldesi’nde her yıl olduğu gibi bu yıl da “Bocuk Gecesi” heyecanı yaşandı.
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İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve daha birçok ilden gelen yüzlerce vatandaş Edirneliler ile birlikte kostümler giyerek, yüzlerini boyayıp çeşitli maskeler takarak doyasıya eğlendi.
Tarihi çok eskilere dayanan Balkan geleneğini sürdüren vatandaşlar, birbirinden ilginç ve renkli görüntülere sahne oldu.
Bocuk Gecesi'nde beyaz çarşaf giyip yüzlerini boyayan onlarca insan, sokaklara çıkıp pencerelere vurarak ev sakinlerini korkuttu.
Bocuk Gecesi'nin kış mevsimindeki en sert gecenin simgesi olduğu, bu gece suya atılan tahtanın, sabah su üzerinde donmuş olarak bulunması halinde o evdekilerin yıl boyunca sağlıklı, dayanıklı ve güçlü olacağı varsayılıyor.
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Türk halk kültürüne ait gecede her evde mutlaka kabak pişiriliyor, bunun yanı sıra ince akıtma, kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı ve ceviz yeniliyor.
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Edirne'de ilginç geceden görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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