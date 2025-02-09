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Devlet Bahçeli’nin Son Durumu: Hastaneden Taburcu Edilmiş

Devlet Bahçeli’nin Son Durumu: Hastaneden Taburcu Edilmiş

Devlet Bahçeli
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.02.2025 - 10:01

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırdığı iddia edilmişti. MHP’den yapılan açıklamada ise Bahçeli’nin “rutin kontroller” için hastanede tedavi gördüğü açıklanmıştı. MHP liderinin kalp kapakçığındaki rahatsızlık sebebiyle tedavi gördüğü ve iki gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: T24

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu yakından takip ediliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu yakından takip ediliyor.

Bahçeli’nin acil olarak hastaneye kaldırıldığı iddia edilmiş ancak partiden yapılan açıklamada iddialar yalanlanmıştı.

Bahçeli’nin acil olarak hastaneye kaldırıldığı iddia edilmiş ancak partiden yapılan açıklamada iddialar yalanlanmıştı.

T24’te yer alan habere göre, partisinin son grup toplantısını iptal eden Devlet Bahçeli, İstanbul’da özel bir hastanede tedavi gördü.

T24’te yer alan habere göre, partisinin son grup toplantısını iptal eden Devlet Bahçeli, İstanbul’da özel bir hastanede tedavi gördü.

Kaynak

Kalp kapakçığı ameliyat olan Bahçeli, kalp kapakçığının yenilenmesinden iki gün sonra taburcu oldu.

Kalp kapakçığı ameliyat olan Bahçeli, kalp kapakçığının yenilenmesinden iki gün sonra taburcu oldu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Zevahir

Halbuki daha güzel haberler bekliyorduk. 😁

selahattin Gürel

Haber yapma izni yeni geldi diyorsunuz..Anlaşılan çok geçmiş olsun Allah şifa versin inşallah.

Bozkurt

Devlet Bahçeli hastaneye kaldırıldı deniyor. MHP başlıyor "Bunlar FEDÖ azğı bık bık bık..." Herifler için Devlet Bahçeli'nin hasta olduğu söylenmesi bile hak... Devamını Gör