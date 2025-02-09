Devlet Bahçeli’nin Son Durumu: Hastaneden Taburcu Edilmiş
Devlet Bahçeli’nin Son Durumu: Hastaneden Taburcu Edilmiş
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırdığı iddia edilmişti. MHP’den yapılan açıklamada ise Bahçeli’nin “rutin kontroller” için hastanede tedavi gördüğü açıklanmıştı. MHP liderinin kalp kapakçığındaki rahatsızlık sebebiyle tedavi gördüğü ve iki gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildiği öğrenildi.
Kaynak: T24
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu yakından takip ediliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bahçeli’nin acil olarak hastaneye kaldırıldığı iddia edilmiş ancak partiden yapılan açıklamada iddialar yalanlanmıştı.
T24’te yer alan habere göre, partisinin son grup toplantısını iptal eden Devlet Bahçeli, İstanbul’da özel bir hastanede tedavi gördü.
Kalp kapakçığı ameliyat olan Bahçeli, kalp kapakçığının yenilenmesinden iki gün sonra taburcu oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Halbuki daha güzel haberler bekliyorduk. 😁
Haber yapma izni yeni geldi diyorsunuz..Anlaşılan çok geçmiş olsun Allah şifa versin inşallah.
Devlet Bahçeli hastaneye kaldırıldı deniyor. MHP başlıyor "Bunlar FEDÖ azğı bık bık bık..." Herifler için Devlet Bahçeli'nin hasta olduğu söylenmesi bile hak... Devamını Gör