Bakan Mehmet Şimşek Açıkladı: "Köklü Bir Çözüm Peşindeyiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’de yaşanan hayat pahalılığını kabul ederek, “Vatandaşımız müsterih olsun, köklü bir çözüm peşindeyiz.” ifadelerini kullandı. Bakan Şimşek, hayat pahalılığına en fazla etken olan durumun kiralar olduğunu söyleyerek, “Birkaç yıl içinde çok ciddi bir sosyal konut seferberliğine gireceğiz.” açıklamasını da yaptı.