Bakan Mehmet Şimşek Açıkladı: "Köklü Bir Çözüm Peşindeyiz"
Bakan Mehmet Şimşek Açıkladı: "Köklü Bir Çözüm Peşindeyiz"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’de yaşanan hayat pahalılığını kabul ederek, “Vatandaşımız müsterih olsun, köklü bir çözüm peşindeyiz.” ifadelerini kullandı. Bakan Şimşek, hayat pahalılığına en fazla etken olan durumun kiralar olduğunu söyleyerek, “Birkaç yıl içinde çok ciddi bir sosyal konut seferberliğine gireceğiz.” açıklamasını da yaptı.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tv100 ekranlarında katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.
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2025 yılı içerisinde enflasyonun yüzde 24’e düşmesini beklediklerini söyleyen Mehmet Şimşek; “Enflasyondaki düşüş sürecek. Ocak ayı enflasyonu, enflasyonla mücadeleye ilişkin kurgumuzu etkilemedi" diye konuştu.
Hayat pahalılığının ülkenin en büyük ekonomik sorunu olduğunu ifade eden bakan, “Bence en önemli hayat pahalılığı bileşeni kiralar burada. Ev sahipliği oranı yüzde 56'larda. Son yıllarda gerek konut fiyatlarının hızlı yükselmesi, gerekse kiraların hızlı yükselmesiyle vatandaşımızın hayat pahalılığından kastı kira oluyor. Burada konut arzını artıracak ciddi bir çaba içindeyiz. Ben inanıyorum ki birkaç yıl içinde çok ciddi bir sosyal konut seferberliğine gireceğiz. Devletimizin desteklediği ve vatandaşımızın çok rahat erişebileceği konutlardan bahsediyoruz.” dedi.
Hayat pahalılığından şikayet eden vatandaşların haklı olduğunu söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı, “ Enflasyon adaletsiz bir vergi gibidir. Özellikle sabit ve dar gelirlileri vurur. Enflasyon en büyük kötülüktür. Mutlaka enflasyonla mücadele edilmelidir. Vatandaşımız müsterih olsun, köklü bir çözüm peşindeyiz.” ifadelerini kullandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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