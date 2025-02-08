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BirGün Gazetesi'nde Üç Gazeteci İçin Gözaltı Kararı Alındı

BirGün Gazetesi'nde Üç Gazeteci İçin Gözaltı Kararı Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.02.2025 - 00:08

BirGün Gazetesi, üç çalışanın gözaltına alındığını duyurdu. Haberi son dakika olarak duyuran BirGün gazetecilerin Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğünü yazdı.

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BirGün Gazetesi son dakika haberi olarak gazetelerinde görevli üç kişinin ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınarak Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiğini yazdı.

BirGün Gazetesi son dakika haberi olarak gazetelerinde görevli üç kişinin ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınarak Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiğini yazdı.

Gazetede yer alan haberde birgun.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir'in gözaltına alınan isimler olduğu belirtildi.

Gazetede yer alan haberde birgun.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir'in gözaltına alınan isimler olduğu belirtildi.

Gazetecilerin gözaltına alındığının duyulmasının ardından DİSK Basın-İş de bir açıklama yayınlayarak "Meslektaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.

Gazetecilerin gözaltına alındığının duyulmasının ardından DİSK Basın-İş de bir açıklama yayınlayarak "Meslektaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Kuzey

Birde en kucuk toplumsal olayda idam gelsin diye çığırtkanlık yaparlar. Idam yetkisini sunlara versen toplu katliam yaparlar ulkede muhalif diye bir kavram k... Devamını Gör

Sero Hanım

Herkesi alın hepimiz rahat edelim nolur 😂

vasilevic

Cadı avı başlıyor. Bu iki sene çok zor geçecek.