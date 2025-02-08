BirGün Gazetesi'nde Üç Gazeteci İçin Gözaltı Kararı Alındı
BirGün Gazetesi'nde Üç Gazeteci İçin Gözaltı Kararı Alındı
BirGün Gazetesi, üç çalışanın gözaltına alındığını duyurdu. Haberi son dakika olarak duyuran BirGün gazetecilerin Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğünü yazdı.
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BirGün Gazetesi son dakika haberi olarak gazetelerinde görevli üç kişinin ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınarak Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiğini yazdı.
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Gazetede yer alan haberde birgun.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir'in gözaltına alınan isimler olduğu belirtildi.
Gazetecilerin gözaltına alındığının duyulmasının ardından DİSK Basın-İş de bir açıklama yayınlayarak "Meslektaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Herkesi alın hepimiz rahat edelim nolur 😂
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