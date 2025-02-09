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AKOM Uyardı: Pazartesi ve Salı Günü İstanbul Yeniden Kara Teslim!

AKOM Uyardı: Pazartesi ve Salı Günü İstanbul Yeniden Kara Teslim!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
09.02.2025 - 09:44

Yurdumuz hafta boyunca Sibirya soğuklarının etkisi altındaydı. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte kar yağışı etkili oldu. Kimi yerlerde yüksek kesimlerde kar etkili olurken kimi yerlerde ise kar yağışından yollar kapandı. Kar yağışının yeniden etkili olup olmayacağı ise merak ediliyor. AKOM, İstanbul'a yeniden kar geleceğini söyleyerek tarih verdi. Havaların ısınmaya başladığını düşünenlere müjde, AKOM'dan geldi!

Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

İşte İstanbul hava durumu...

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Yurdumuzun birçok kesimi geçtiğimiz hafta kara teslim oldu.

Yurdumuzun birçok kesimi geçtiğimiz hafta kara teslim oldu.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından, ülkemizde Sibirya soğukları hissedildi. İstanbul başta olmak üzere birçok kentimiz beyaza büründü. Yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbul'da kar yağışı hafta boyunca aralıklarla devam etti. Kentin şehir merkezinde 1 ila 3 santimetre kalınlığında kar ölçüldü.

İstanbul'da kar yağışı hafta boyunca aralıklarla devam etti. Kentin şehir merkezinde 1 ila 3 santimetre kalınlığında kar ölçüldü.

Kuzey kesimlerde ise kar kalınlığı 5-15 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışı fazla uzun sürmese de soğukları devam etti. Yurdumuzun birçok kesiminde soğuk havalar etkisini göstermeye devam ediyor.

Peki İstanbul'a kar yağacak mı? Cevabı AKOM'dan geldi!

Peki İstanbul'a kar yağacak mı? Cevabı AKOM'dan geldi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Pazartesi ve Salı günü İstanbul'da karşı karışık yağmur görüleceğini belirtti.

Özellikle Megakentin kuzey kesimlerinde ve yüksek bölgelerinde kar yağışı etkili olabilir.

Hava sıcaklıklarının ise en düşük 3 en yüksek 6 derece olması bekleniyor. Kar, kenti Çarşamba günü terk edecek.

Hava sıcaklıklarının ise en düşük 3 en yüksek 6 derece olması bekleniyor. Kar, kenti Çarşamba günü terk edecek.

Özellikle Pazartesi günü İstanbul'a  1-3 kg aralığında yağış düşmesi bekleniyor. Karla karışık yağmur yağışı, yüksek kesimlerde yalnızca kar yağışı olarak görülebilir.

Öte yandan Meteoroloji tahminlerine göre 9 Şubat Pazar İstanbul hava durumu da aşağıdaki gibidir;

Öte yandan Meteoroloji tahminlerine göre 9 Şubat Pazar İstanbul hava durumu da aşağıdaki gibidir;

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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