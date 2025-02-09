AKOM Uyardı: Pazartesi ve Salı Günü İstanbul Yeniden Kara Teslim!

Yurdumuz hafta boyunca Sibirya soğuklarının etkisi altındaydı. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte kar yağışı etkili oldu. Kimi yerlerde yüksek kesimlerde kar etkili olurken kimi yerlerde ise kar yağışından yollar kapandı. Kar yağışının yeniden etkili olup olmayacağı ise merak ediliyor. AKOM, İstanbul'a yeniden kar geleceğini söyleyerek tarih verdi. Havaların ısınmaya başladığını düşünenlere müjde, AKOM'dan geldi!

Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

İşte İstanbul hava durumu...