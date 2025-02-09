AKOM Uyardı: Pazartesi ve Salı Günü İstanbul Yeniden Kara Teslim!
AKOM Uyardı: Pazartesi ve Salı Günü İstanbul Yeniden Kara Teslim!
Yurdumuz hafta boyunca Sibirya soğuklarının etkisi altındaydı. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte kar yağışı etkili oldu. Kimi yerlerde yüksek kesimlerde kar etkili olurken kimi yerlerde ise kar yağışından yollar kapandı. Kar yağışının yeniden etkili olup olmayacağı ise merak ediliyor. AKOM, İstanbul'a yeniden kar geleceğini söyleyerek tarih verdi. Havaların ısınmaya başladığını düşünenlere müjde, AKOM'dan geldi!
Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
İşte İstanbul hava durumu...
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Yurdumuzun birçok kesimi geçtiğimiz hafta kara teslim oldu.
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İstanbul'da kar yağışı hafta boyunca aralıklarla devam etti. Kentin şehir merkezinde 1 ila 3 santimetre kalınlığında kar ölçüldü.
Peki İstanbul'a kar yağacak mı? Cevabı AKOM'dan geldi!
Hava sıcaklıklarının ise en düşük 3 en yüksek 6 derece olması bekleniyor. Kar, kenti Çarşamba günü terk edecek.
Öte yandan Meteoroloji tahminlerine göre 9 Şubat Pazar İstanbul hava durumu da aşağıdaki gibidir;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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