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Devlet Bahçeli’den Açıklama: “Beddua Edenleri Allah’a Havale Ediyorum”

Devlet Bahçeli’den Açıklama: “Beddua Edenleri Allah’a Havale Ediyorum”

Devlet Bahçeli
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.02.2025 - 14:44

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hastanede gördüğü 2 günlük tedavi sonrasında taburcu edilmişti. MHP lideri bugün sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. Bahçeli, “Bana beddua edenleri Cenab-ı Allah’a havale ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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MHP’nin 77 yaşındaki lideri Devlet Bahçeli, kalp kapakçığındaki rahatsızlık sebebiyle İstanbul’da özel bir hastanede tedavi görmüştü.

MHP’nin 77 yaşındaki lideri Devlet Bahçeli, kalp kapakçığındaki rahatsızlık sebebiyle İstanbul’da özel bir hastanede tedavi görmüştü.

Bahçeli bugün MHP’nin sosyal medya hesabından sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bahçeli bugün MHP’nin sosyal medya hesabından sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“Malumlarınız olacağı üzere her insanın başına gelebilecek bir rahatsızlık devresinden geçerek tedavi sürecimin sonuna yaklaştım ve hamd olsun hızla iyileşme sürecine girdim.”

“Malumlarınız olacağı üzere her insanın başına gelebilecek bir rahatsızlık devresinden geçerek tedavi sürecimin sonuna yaklaştım ve hamd olsun hızla iyileşme sürecine girdim.”

“Bu kapsamda şifayı bahşeden Rabbim’e şükrediyorum.”

“Bu kapsamda şifayı bahşeden Rabbim’e şükrediyorum.”

“Tıbbın tüm imkanlarını seferber eden, ihmal ve ihtiyatsızlığı bütünüyle dışlayarak hiçbir ayrıntıyı gözden ve dikkatten kaçırmayan, muayene ve müdahale süreçlerinde insanüstü çalışma azmi sergileyen muhterem doktorlarıma ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.”

“Tıbbın tüm imkanlarını seferber eden, ihmal ve ihtiyatsızlığı bütünüyle dışlayarak hiçbir ayrıntıyı gözden ve dikkatten kaçırmayan, muayene ve müdahale süreçlerinde insanüstü çalışma azmi sergileyen muhterem doktorlarıma ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.”
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“Yanı sıra geçmiş olsun dileklerini ileten, arayıp hal hatır soran, dualarıyla ve iyi niyet temennileriyle mesajlarını ulaştıran bütün dava arkadaşlarıma, milletimizin her güzel insanına, hayatımın farklı veçhelerinde tanıdığım bildiğim değerli şahsiyetlere gönülden saygı ve sevgilerimi paylaşıyor özellikle teşekkür ediyorum.”

“Yanı sıra geçmiş olsun dileklerini ileten, arayıp hal hatır soran, dualarıyla ve iyi niyet temennileriyle mesajlarını ulaştıran bütün dava arkadaşlarıma, milletimizin her güzel insanına, hayatımın farklı veçhelerinde tanıdığım bildiğim değerli şahsiyetlere gönülden saygı ve sevgilerimi paylaşıyor özellikle teşekkür ediyorum.”

“Beddua edenlere gelince, onların alayını Cenab-ı Allah’a havale ediyorum.”

“Beddua edenlere gelince, onların alayını Cenab-ı Allah’a havale ediyorum.”

Devlet Bahçeli ayrıca MHP’nin kuruluşununu 56’ıncı yıldönümünü de kutladı.

Devlet Bahçeli ayrıca MHP’nin kuruluşununu 56’ıncı yıldönümünü de kutladı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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