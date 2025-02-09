Yangın Faciası Sonrasında: Otele Gelen Yabancı Turistler Yangın Merdiveninin Fotoğrafını İstiyormuş
Yangın Faciası Sonrasında: Otele Gelen Yabancı Turistler Yangın Merdiveninin Fotoğrafını İstiyormuş
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Bolu’da yaşanan yangın faciası nedeniyle 78 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve olayla ilgili 22 kişi tutuklanmıştı.
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Yangından sonra oteldeki yangın alarm sisteminin çalışmadığı ve yangın merdivenlerinin otelin içinde olduğu ortaya çıkmıştı.
YouTube’da “Ecomax” kanalına konuk olan otel sahibi Aydın Karacabey faciası sonrasında otel müşterilerinin yangın merdivenlerinin fotoğrafını istediğini söyledi.
Karacabey ayrıca restoran fiyatlarının yüksekliği sebebiyle müşterilerin tatil yapmaktan vazgeçtiğini ve güvenmedikleri için oteldeki alkolleri bile içmekten çekindiğini belirtti.
Aydın Karacabey’in açıklamaları 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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