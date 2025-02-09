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Yangın Faciası Sonrasında: Otele Gelen Yabancı Turistler Yangın Merdiveninin Fotoğrafını İstiyormuş

Yangın Faciası Sonrasında: Otele Gelen Yabancı Turistler Yangın Merdiveninin Fotoğrafını İstiyormuş

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.02.2025 - 14:01

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasında 78 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Youtube’da “Ecomax” kanalına açıklamalarda bulunan otel sahibi Aydın Karacabey, artık otele gelmek isteyen yabacı turistlerin yangın merdiveninin fotoğrafını istediğini açıkladı.

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Bolu’da yaşanan yangın faciası nedeniyle 78 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve olayla ilgili 22 kişi tutuklanmıştı.

Bolu’da yaşanan yangın faciası nedeniyle 78 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve olayla ilgili 22 kişi tutuklanmıştı.

Yangından sonra oteldeki yangın alarm sisteminin çalışmadığı ve yangın merdivenlerinin otelin içinde olduğu ortaya çıkmıştı.

Yangından sonra oteldeki yangın alarm sisteminin çalışmadığı ve yangın merdivenlerinin otelin içinde olduğu ortaya çıkmıştı.

YouTube’da “Ecomax” kanalına konuk olan otel sahibi Aydın Karacabey faciası sonrasında otel müşterilerinin yangın merdivenlerinin fotoğrafını istediğini söyledi.

YouTube’da “Ecomax” kanalına konuk olan otel sahibi Aydın Karacabey faciası sonrasında otel müşterilerinin yangın merdivenlerinin fotoğrafını istediğini söyledi.

Karacabey ayrıca restoran fiyatlarının yüksekliği sebebiyle müşterilerin tatil yapmaktan vazgeçtiğini ve güvenmedikleri için oteldeki alkolleri bile içmekten çekindiğini belirtti.

Karacabey ayrıca restoran fiyatlarının yüksekliği sebebiyle müşterilerin tatil yapmaktan vazgeçtiğini ve güvenmedikleri için oteldeki alkolleri bile içmekten çekindiğini belirtti.

Aydın Karacabey’in açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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