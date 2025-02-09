Sağlık Bakanlığı’ndan 'Sarı Serum' Uyarısı: "Sadece Hekim Kararı ile Yapılabilir"

•⁠ ⁠Kanında magnezyum veya potasyum düzeyi değişimi olan kişilerde (örneğin böbrek hastalığı olan, idrar söktürücü ilaç alan veya aşırı alkol almış) magnezyum içeren serum kullanılması kalpte ritim bozukluklarını tetikleyebilir.

•⁠ ⁠“Sarı serum”, depresyon, uyku bozuklukları ve sindirim sistemi bozukluklarına yol açabilir.

•⁠ ⁠“Sarı serum”, hızlı verildiğinde tansiyon düşmesine ve bilinç bozulmasına hatta bayılmaya yol açabilir.

•⁠ ⁠Damar içi sıvılar, yüksek tansiyon ve kalp hastalığı olan kişilerde olumsuz tesirler doğurabilir.

•⁠ ⁠Bazı vitaminlerin aşırı alınması, örneğin aşırı B vitamini verilmesi hayatı tehdit edebilecek alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

•⁠ ⁠Serumun akış hızı ve miktarı kişiye göre ayarlanmadığında sıvı elektrolit dengesizliği, kalp ve böbrek problemleri, hatta beyinde su alıp şişmeye yol açabilir.

•⁠ ⁠Serum ile damara verilecek hava kabarcıkları beyin felci dâhil ciddi problemlere yol açabilir.