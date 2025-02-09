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Sağlık Bakanlığı’ndan 'Sarı Serum' Uyarısı: "Sadece Hekim Kararı ile Yapılabilir"

Sağlık Bakanlığı’ndan 'Sarı Serum' Uyarısı: "Sadece Hekim Kararı ile Yapılabilir"

Sağlık Bakanlığı
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.02.2025 - 15:25

“Atom Serum” olarak da bilinen “Sarı Serum” vakalarından ölümler son günlerde artış göstermişti. Sağlık Bakanlığı, artan ölüm vakaları sonrasında “Sarı Serum” ile ilgili uyarıda bulundu. Bakanlık, “Sarı Serum” uygulamasının sadece hekim kararıyla, eğitimli sağlık personeli tarafından uygun sağlık kurumu koşullarında gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

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Türkiye’de geçtiğimiz hafta “Sarı Serum” takviyesi sonrasında bazı vatandaşların fenalaştığı ve hayatını kaybettiği olaylar basına yansımıştı.

Türkiye’de geçtiğimiz hafta “Sarı Serum” takviyesi sonrasında bazı vatandaşların fenalaştığı ve hayatını kaybettiği olaylar basına yansımıştı.

Sağlık Bakanlığı, gündem olan “Sarı Serum” ile ilgili uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanlığı, gündem olan “Sarı Serum” ile ilgili uyarıda bulundu.

“Sarı serum; normal serum içinde C vitamini, B grubu vitaminler, magnezyum, mide koruyucu ve bulantı giderici ilaçlar, anti-inflamatuar ilaçlar, anti-oksidan maddeler, kas gevşetici, ağrı kesici ve magnezyum içerebilir.”

“Sarı serum; normal serum içinde C vitamini, B grubu vitaminler, magnezyum, mide koruyucu ve bulantı giderici ilaçlar, anti-inflamatuar ilaçlar, anti-oksidan maddeler, kas gevşetici, ağrı kesici ve magnezyum içerebilir.”

“Ağız yoluyla beslenemeyen veya beslenebildiği hâlde vitamin ve minerallerden vücudu yararlanamayan kişilere, vitamin ve minerallerin serum ile verilmesi ancak hekim kararı ile uygun sağlık koşullarında ve steril cihazlarla kontrollü şartlarda uygulanabilir.”

“Ağız yoluyla beslenemeyen veya beslenebildiği hâlde vitamin ve minerallerden vücudu yararlanamayan kişilere, vitamin ve minerallerin serum ile verilmesi ancak hekim kararı ile uygun sağlık koşullarında ve steril cihazlarla kontrollü şartlarda uygulanabilir.”

“Sarı serumun; aşırı yorgunluk, gribal enfeksiyonlar, “akşamdan kalma” gibi durumlarda hızlı toparlanma, zindelik sağlama ve ruhsal durumu güçlendirme gibi sağlık faydaları sağlayacağına dair beklenti ve vaatler bilimsel olarak kanıtlanmış değildir.”

“Sarı serumun; aşırı yorgunluk, gribal enfeksiyonlar, “akşamdan kalma” gibi durumlarda hızlı toparlanma, zindelik sağlama ve ruhsal durumu güçlendirme gibi sağlık faydaları sağlayacağına dair beklenti ve vaatler bilimsel olarak kanıtlanmış değildir.”
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“Sarı serum uygulamasının sebep olabileceği sağlık riski; seruma eklenecek vitamin ve minerallerin tipine, sayısına, miktarına, serumun damara uygulanma hızına, uygulanan kişinin sağlık durumuna bağlı olarak değişir.”

“Sarı serum uygulamasının sebep olabileceği sağlık riski; seruma eklenecek vitamin ve minerallerin tipine, sayısına, miktarına, serumun damara uygulanma hızına, uygulanan kişinin sağlık durumuna bağlı olarak değişir.”

“Sarı serumun kendini iyi hissetme dışında ispatlanmış bir faydası olmamasına rağmen; aşağıdaki durumlarda zararı olduğu bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır:”

“Sarı serumun kendini iyi hissetme dışında ispatlanmış bir faydası olmamasına rağmen; aşağıdaki durumlarda zararı olduğu bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır:”

•⁠ ⁠Kanında magnezyum veya potasyum düzeyi değişimi olan kişilerde (örneğin böbrek hastalığı olan, idrar söktürücü ilaç alan veya aşırı alkol almış) magnezyum içeren serum kullanılması kalpte ritim bozukluklarını tetikleyebilir.

•⁠ ⁠“Sarı serum”, depresyon, uyku bozuklukları ve sindirim sistemi bozukluklarına yol açabilir.

•⁠ ⁠“Sarı serum”, hızlı verildiğinde tansiyon düşmesine ve bilinç bozulmasına hatta bayılmaya yol açabilir.

•⁠ ⁠Damar içi sıvılar, yüksek tansiyon ve kalp hastalığı olan kişilerde olumsuz tesirler doğurabilir.

•⁠ ⁠Bazı vitaminlerin aşırı alınması, örneğin aşırı B vitamini verilmesi hayatı tehdit edebilecek alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

•⁠ ⁠Serumun akış hızı ve miktarı kişiye göre ayarlanmadığında sıvı elektrolit dengesizliği, kalp ve böbrek problemleri, hatta beyinde su alıp şişmeye yol açabilir.

•⁠ ⁠Serum ile damara verilecek hava kabarcıkları beyin felci dâhil ciddi problemlere yol açabilir.

“Bu uygulama ancak, kişide aşırı sıvı kaybı (kusma, ishal, terleme ve ilgili dönemde sıvı gıda alamamaya bağlı) mevcutsa ve kan değerleri ölçülerek belirlenmiş mineral ve vitamin eksikliği varsa hekim kararı ile eğitimli sağlık personeli tarafından uygun sağlık kurumu koşullarında gerçekleştirilebilir.”

“Bu uygulama ancak, kişide aşırı sıvı kaybı (kusma, ishal, terleme ve ilgili dönemde sıvı gıda alamamaya bağlı) mevcutsa ve kan değerleri ölçülerek belirlenmiş mineral ve vitamin eksikliği varsa hekim kararı ile eğitimli sağlık personeli tarafından uygun sağlık kurumu koşullarında gerçekleştirilebilir.”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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