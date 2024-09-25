Bir Doktor Açıkladı: Doktorlar "Atom Serum" Olarak Bilinen Sarı Serumları Neden Takmak İstemez?

Atom serumu, yani halk arasında bilen adıyla sarı serum vücuttaki hücrelerin yenilenmesini sağlar ve enerji seviyelerini yükseltir. Soğuk algınlığı ve yüksek ateş durumlarında sıklıkla tercih edilen, hatta evlerde bile takılan bu serumlardan bazı doktorlar özellikle uzak durur. Peki neden?