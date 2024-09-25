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Bir Doktor Açıkladı: Doktorlar "Atom Serum" Olarak Bilinen Sarı Serumları Neden Takmak İstemez?

Bir Doktor Açıkladı: Doktorlar "Atom Serum" Olarak Bilinen Sarı Serumları Neden Takmak İstemez?

Penny
Penny - Onedio Üyesi
25.09.2024 - 22:45

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Atom serumu, yani halk arasında bilen adıyla sarı serum vücuttaki hücrelerin yenilenmesini sağlar ve enerji seviyelerini yükseltir. Soğuk algınlığı ve yüksek ateş durumlarında sıklıkla tercih edilen, hatta evlerde bile takılan bu serumlardan bazı doktorlar özellikle uzak durur. Peki neden?

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Doktor Hilal Çetak, sarı serumların olası risklerini takipçilerine anlattı.

Doktor Hilal Çetak, sarı serumların olası risklerini takipçilerine anlattı.

Sarı serumların anaflaktik şok riski barındırdığını söyleyen Çatak, 2-3 saatlik rahatlama için ölüm riski almaya değmeyeceğini belirtti.

Sarı serumların anaflaktik şok riski barındırdığını söyleyen Çatak, 2-3 saatlik rahatlama için ölüm riski almaya değmeyeceğini belirtti.

İşte o açıklama;

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