Bir Spor Salonunun Paylaştığı "Kadınlar İçin Kendini Koruma Taktiği" Sosyal Medyanın Diline Düştü

Savunma sanatlarının öğrenilmesi, toplumun her kesiminden insanlar için büyük önem taşırken, bu durum özellikle kadınlar için hayati bir önem arz eder. Kendi güvenliğini sağlama ve kendini koruma yeteneği, günümüz dünyasında her bireyin sahip olması gereken bir beceridir. Bu nedenle, pek çok eğitimci bu alanda işe yarar bilgileri sosyal medya hesaplarından paylaşarak insanlara faydalı olmaya çalışıyor.
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Bir spor salonu sosyal medyada kadınlar için bir savunma taktiği gösterdi.
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Fakat işe yarayacağı çok şüpheli olan o taktik sosyal medyanın diline düştü.
İşte o teknik;
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