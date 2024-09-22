Bir Sosyal Medya Kullanıcısının Maket Eşiyle Birlikte Sabah Namazına Kalktığı Video Beyin Yaktı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@editzxaot/vid...
K-pop, ülkemizde de büyük bir ilgi ve takipçi kitlesi oluşturmuş bir müzik türü. Öyle ki, bu müzik türüne olan ilgi ve merak, gençler arasında adeta bir tutkuya dönüşmüş durumda. Kpop'un renkli dünyası, dinamik ritimleri ve etkileyici performansları, dinleyicileri kendine çekerken K-pop'ın başarılı yıldızları da ayrı ayrı büyük hayran kitleleri oluşturdu.
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Bir sosyal medya kullanıcısı bir K-pop yıldızının maketini yaptırdı.
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Maketle birlikte sabah namazı kıldığı bir video paylaşan genç kız, videodaki her detayla beyin yaktı.
İşte o video;
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