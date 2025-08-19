Erhan Afyoncu Kimdir, Kaç Yaşında? Erhan Afyoncu'nun Hayatı ve Kariyeri

1989’da Marmara Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak göreve başlayan Afyoncu, 1990’da yüksek lisansını, 1997’de doktorasını tamamladı. 2000 yılında yardımcı doçent, 2008’de doçent, 2014’te profesör oldu. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde çeşitli görevlerde bulunan Afyoncu, 2012’de Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yönetim kurulu üyeliğine seçildi. 2016’da Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi dekanı oldu. Aynı yıl Cumhurbaşkanlığı kararıyla Millî Savunma Üniversitesi rektörlüğüne atandı ve bu görevini sürdürmektedir.

Akademik çalışmalarının yanı sıra medya alanında da tanınan Afyoncu, 2007’de “Geçmiş Zaman Olur ki” programına katıldı. 2009-2015 yılları arasında Murat Bardakçı ile birlikte “Tarihin Arka Odası” programını sundu. Ayrıca Habertürk Tarih dergisinde yazılar kaleme aldı. 2011’de “Muhteşem Yüzyıl” dizisinin ilk sezonunda tarih danışmanlığı yaptı.