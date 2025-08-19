onedio
Erhan Afyoncu Kimdir, Kaç Yaşında? Erhan Afyoncu'nun Hayatı ve Kariyeri

Erhan Afyoncu Kimdir, Kaç Yaşında? Erhan Afyoncu'nun Hayatı ve Kariyeri

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.08.2025 - 19:10

Türk tarihçiliğinin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Erhan Afyoncu, akademisyenlik ve yazarlık kariyerinin yanı sıra televizyon programcılığıyla da tanınıyor. 2016 yılından bu yana Millî Savunma Üniversitesi rektörü olarak görev yapan Afyoncu, Osmanlı tarihi üzerine yaptığı çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Hem akademik dünyada hem de medya alanında adından söz ettiren Afyoncu’nun yaşamı, kariyer adımları ve eserleri merak konusu oluyor.

Peki Erhan Afyoncu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Erhan Afyoncu Kimdir?

20 Temmuz 1967’de Tokat’ta doğan Erhan Afyoncu, Türk tarihçi, akademisyen, yazar ve televizyon programcısıdır. İlk ve ortaöğrenimini Tokat’ta tamamladıktan sonra Gazi Osman Paşa Lisesi’nden mezun oldu. 

1984 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü’ne girdi ve 1988’de mezun oldu. Akademik kariyerine aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak başlayan Afyoncu, Osmanlı tarihi üzerine yaptığı tezlerle yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı.

Erhan Afyoncu Kaç Yaşında?

20 Temmuz 1967 doğumlu olan Erhan Afyoncu, 2025 yılı itibarıyla 58 yaşındadır.

Erhan Afyoncu Nereli?

Erhan Afyoncu, Tokat doğumludur. İlk ve orta öğrenim yıllarını da burada geçirmiştir. Tokat’ta başlayan eğitim hayatı, Marmara Üniversitesi’ndeki akademik çalışmalarıyla devam etmiştir.

Erhan Afyoncu Evli mi?

Prof. Dr. Erhan Afyoncu, tarihçi Fatma Afyoncu ile evlidir. Çiftin üç çocuğu bulunmaktadır. Ailesiyle birlikte İstanbul’da yaşamını sürdürmektedir.

Erhan Afyoncu’nun Kariyeri

1989’da Marmara Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak göreve başlayan Afyoncu, 1990’da yüksek lisansını, 1997’de doktorasını tamamladı. 2000 yılında yardımcı doçent, 2008’de doçent, 2014’te profesör oldu. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde çeşitli görevlerde bulunan Afyoncu, 2012’de Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yönetim kurulu üyeliğine seçildi. 2016’da Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi dekanı oldu. Aynı yıl Cumhurbaşkanlığı kararıyla Millî Savunma Üniversitesi rektörlüğüne atandı ve bu görevini sürdürmektedir.

Akademik çalışmalarının yanı sıra medya alanında da tanınan Afyoncu, 2007’de “Geçmiş Zaman Olur ki” programına katıldı. 2009-2015 yılları arasında Murat Bardakçı ile birlikte “Tarihin Arka Odası” programını sundu. Ayrıca Habertürk Tarih dergisinde yazılar kaleme aldı. 2011’de “Muhteşem Yüzyıl” dizisinin ilk sezonunda tarih danışmanlığı yaptı.

Erhan Afyoncu’nun Kitapları

Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Osmanlı tarihi ve modern tarih araştırmaları üzerine çok sayıda esere imza atmıştır. Öne çıkan kitaplarından bazıları şunlardır:

  • Tanzimat Öncesi Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi

  • Sahte Mesih (Osmanlı Belgeleri Işığında Dönmeliğin Kurucusu Sabatay Sevi ve Yahudiler)

  • Osmanlı Devlet Teşkilatında Defterhâne-i Âmire (XVI-XVIII. Yüzyıllar)

  • Süleyman Şah Türbesi

  • Payitaht-ı Zemin Eminönü: Bir Dünya Başkenti (İlber Ortaylı ve Vahdettin Engin ile)

  • Savaşın Sultanları, Osmanlı Padişahlarının Meydan Muharebeleri I-II (Feridun Emecen ile)

  • Turhan Sultan (Uğur Demir ile)

  • Sorularla Osmanlı İmparatorluğu

  • Truva’nın İntikamı

  • Baltacı ve Katerina

  • Muhteşem Valide Kösem Sultan

  • Osmanlı İmparatorluğu’nda Askeri İsyanlar ve Darbeler (Ahmet Önal ve Uğur Demir ile)

  • Son Dünya Düzeni

  • Bir Cihan Hükümdarı Fatih Sultan Mehmed

  • Osmanlı Padişahları

  • Herkes İçin Kısa Osmanlı Tarihi (1302-1922)

  • A Short History of the Ottoman Empire

Afyoncu’nun kitapları İngilizce, Almanca, Arapça, Çince ve farklı dillerde de yayımlanmış, uluslararası alanda geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmıştır.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
