CHP’li Beykoz Belediyesine Müfettiş Baskını: Çok Sayıda İhale Dosyasına El Koydular
CHP’li Beykoz Belediyesine Müfettiş Baskını: Çok Sayıda İhale Dosyasına El Koydular
CHP’li Beykoz Belediyesi’ne akşam saatlerinde gelen İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin inceleme yaptığı ortaya çıktı. Savcılığın talimatı sonrasında harekete geçen müfettişler, bazı ihalelerde usulsüz yapıldığı iddiasıyla 8 firmaya ilişkin dosyalara el koymak istiyor.
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CHP’li Alaattin Köseler’in başkanlığını yaptığı İstanbul’un Beykoz İlçesinin belediyesine akşam saat 18.00 sularında müfettişlerin baskını gerçekleşti.
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Kısa Dalga’da yer alan habere göre, müfettişler savcılığın talimatıyla belediyeye gelerek 8 firmaya ilişkin ihale dosyalarının hazırlanarak kendilerine teslim edilmesini istedi.
Müfettişlerin belediyeye gelmesi sonrasında mesai saati olmamasına rağmen belediye başkan yardımcıları ve daire başkanı müdürlerin belediyeye çağırıldığı öğrenildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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