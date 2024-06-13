Gurbetin Aslında Neresi Olduğunu Tarif Edenlerden Ufka Daldıran Mistik Cevaplar

'Bizi dost bildiklerimiz vurdular...Bir de gurbet yarası var, hepsinden derin...' sözleriyle Özdemir Erdoğan gurbetin ne olduğunu çok güzel özetlemiş aslında. Peki sosyal medya kullanıcıları, günümüzde gurbeti nasıl tanımlıyor?

Gelin bir göz atalım.