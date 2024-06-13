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Gurbetin Aslında Neresi Olduğunu Tarif Edenlerden Ufka Daldıran Mistik Cevaplar

Gurbetin Aslında Neresi Olduğunu Tarif Edenlerden Ufka Daldıran Mistik Cevaplar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.06.2024 - 12:51

'Bizi dost bildiklerimiz vurdular...Bir de gurbet yarası var, hepsinden derin...' sözleriyle Özdemir Erdoğan gurbetin ne olduğunu çok güzel özetlemiş aslında. Peki sosyal medya kullanıcıları, günümüzde gurbeti nasıl tanımlıyor?

Gelin bir göz atalım.

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Muhtemelen gurbet denilince birçoğumuzun aklında böyle bir şey canlanıyor.

Muhtemelen gurbet denilince birçoğumuzun aklında böyle bir şey canlanıyor.

Aileden, sevilen kişiden, memleketten uzakta bir başına kalma...Peki gurbet, sadece bu kadar mıdır? İllaki sevdiğimiz kişilerden veya sevdiğimiz yerden uzak kalmak mı demektir?

Bir sosyal medya kullanıcısı, gurbet nedir sorusunu yöneltince, birbirinden orijinal cevaplar da gecikmedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, gurbet nedir sorusunu yöneltince, birbirinden orijinal cevaplar da gecikmedi.
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Kimi romantikliğini konuşturdu,

Kimi romantikliğini konuşturdu,
twitter.com

Kimisi ise içindeki şairi ortaya çıkardı.

Kimisi ise içindeki şairi ortaya çıkardı.
twitter.com

Tabii ait olmadığın bir yerde olmak da gurbettir.

Tabii ait olmadığın bir yerde olmak da gurbettir.
twitter.com
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Sahi, ev nedir?

Sahi, ev nedir?
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