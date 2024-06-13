Gurbetin Aslında Neresi Olduğunu Tarif Edenlerden Ufka Daldıran Mistik Cevaplar
Gurbetin Aslında Neresi Olduğunu Tarif Edenlerden Ufka Daldıran Mistik Cevaplar
'Bizi dost bildiklerimiz vurdular...Bir de gurbet yarası var, hepsinden derin...' sözleriyle Özdemir Erdoğan gurbetin ne olduğunu çok güzel özetlemiş aslında. Peki sosyal medya kullanıcıları, günümüzde gurbeti nasıl tanımlıyor?
Gelin bir göz atalım.
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Muhtemelen gurbet denilince birçoğumuzun aklında böyle bir şey canlanıyor.
Bir sosyal medya kullanıcısı, gurbet nedir sorusunu yöneltince, birbirinden orijinal cevaplar da gecikmedi.
Kimi romantikliğini konuşturdu,
Kimisi ise içindeki şairi ortaya çıkardı.
Tabii ait olmadığın bir yerde olmak da gurbettir.
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Sahi, ev nedir?
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