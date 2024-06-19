Acının ve Aşkın Kadını Frida Kahlo'nun Hiç Görmediğiniz Öğretmenlik Sözleşmesi
Acının ve Aşkın Kadını Frida Kahlo'nun Hiç Görmediğiniz Öğretmenlik Sözleşmesi
'Kendimi çiziyorum çünkü yalnız bolca zaman geçiriyorum ve diğer her şeyden daha iyi bildiğim konu kendimim.' diyen Frida Kahlo'nun tablolarında, aşkı, acıyı, hayatı en ince detayına kadar görmek mümkün. Hayatını acısıyla, aşkıyla, iyisiyle, kötüsüyle yaşayan Kahlo, ünlü ressam kişiliğinin yanısıra Meksika'da yaptığı öğretmenlikle de sanat tarihini derinden etkilemişti.
Frida Kahlo'nun 1929 yılına imzalamış olduğu öğretmenlik sözleşmesinin detaylarına gelin birlikte bakalım.
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Dünyanın en kıymetli ressamlarından biri: Frida Kahlo.
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Fakat Frida Kahlo'nun çektiği acılar, burada son bulmadı.
Çektiği aşk acılarını ve fiziksel acılarını tablolarına aktarmasının yanısıra, Frida Kahlo Meksika'da yaptığı resim öğretmenliğiyle de sanat tarihini derinden etkilemişti.
1929 yılında Eğitim Bakanlığı'ndan öğretmenlik sertifikasını alan Frida Kahlo, artık Güzel Sanatlar bölümünde öğretmenlik yapmaya hazırdı.
69 numarayla kayıt olan Frida Kahlo'nun ayrıca 3 peso maaş alacağı bilgisi de yer alıyor.
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Sözleşmenin en alt sol kısmında ise bildirimin okunduğuna dair bir yazı ve Frida Kahlo'nun ıslak imzası bulunuyor.
Ayrıca Frida Kahlo'nun açık adresi ve ıslak imzası da burada yer alıyor.
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