Acının ve Aşkın Kadını Frida Kahlo'nun Hiç Görmediğiniz Öğretmenlik Sözleşmesi

'Kendimi çiziyorum çünkü yalnız bolca zaman geçiriyorum ve diğer her şeyden daha iyi bildiğim konu kendimim.' diyen Frida Kahlo'nun tablolarında, aşkı, acıyı, hayatı en ince detayına kadar görmek mümkün. Hayatını acısıyla, aşkıyla, iyisiyle, kötüsüyle yaşayan Kahlo, ünlü ressam kişiliğinin yanısıra Meksika'da yaptığı öğretmenlikle de sanat tarihini derinden etkilemişti.

Frida Kahlo'nun 1929 yılına imzalamış olduğu öğretmenlik sözleşmesinin detaylarına gelin birlikte bakalım.

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