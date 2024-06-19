Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Acının ve Aşkın Kadını Frida Kahlo'nun Hiç Görmediğiniz Öğretmenlik Sözleşmesi

Acının ve Aşkın Kadını Frida Kahlo'nun Hiç Görmediğiniz Öğretmenlik Sözleşmesi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
19.06.2024 - 12:16

'Kendimi çiziyorum çünkü yalnız bolca zaman geçiriyorum ve diğer her şeyden daha iyi bildiğim konu kendimim.' diyen Frida Kahlo'nun tablolarında, aşkı, acıyı, hayatı en ince detayına kadar görmek mümkün. Hayatını acısıyla, aşkıyla, iyisiyle, kötüsüyle yaşayan Kahlo, ünlü ressam kişiliğinin yanısıra Meksika'da yaptığı öğretmenlikle de sanat tarihini derinden etkilemişti.

Frida Kahlo'nun 1929 yılına imzalamış olduğu öğretmenlik sözleşmesinin detaylarına gelin birlikte bakalım.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dünyanın en kıymetli ressamlarından biri: Frida Kahlo.

Dünyanın en kıymetli ressamlarından biri: Frida Kahlo.

1907 yılında dünyaya gelen Frida Kahlo'nun hayatı, 18 yaşına bastığında tamamen değişti. Tıp eğitimi alan Kahlo, geçirdiği ağır trafik kazasının ardından öğrenimine devam edemedi. 

Kazadan birkaç yıl sonra Diego Rivera’yla tanıştı. Kahlo ve Rivera, yaşadıkları fırtınalı aşkı 1929 evlilikle taçlandırma kararı aldı.

Fakat Frida Kahlo'nun çektiği acılar, burada son bulmadı.

Fakat Frida Kahlo'nun çektiği acılar, burada son bulmadı.

Henüz hasta yatağında yatarken resimler çizmeye başlayan Frida, eşiyle de bu vasıtayla tanışmıştı. Çizdiği resimleri eşine, kendisi gibi başarılı bir ressam olan Diego Rivera'ya göstermek istemişti.

Gel zaman git zaman, ikilinin ilişkisi evliliğe kadar ilerledi. Fakat Diego Rivera, pek sevgili eşi Frida'yı ablasıyla aldatmıştı.

Çektiği aşk acılarını ve fiziksel acılarını tablolarına aktarmasının yanısıra, Frida Kahlo Meksika'da yaptığı resim öğretmenliğiyle de sanat tarihini derinden etkilemişti.

Çektiği aşk acılarını ve fiziksel acılarını tablolarına aktarmasının yanısıra, Frida Kahlo Meksika'da yaptığı resim öğretmenliğiyle de sanat tarihini derinden etkilemişti.

Frida Kahlo, Rivera’ya eşlik etmiş ve San Francisco ve New York’a kadar gitmişti. Ardından Meksika'ya yeninden döndüğünde, sanat akademisi La Esmeralda’da da ders vermeye başlamıştı.

1929 yılında Eğitim Bakanlığı'ndan öğretmenlik sertifikasını alan Frida Kahlo, artık Güzel Sanatlar bölümünde öğretmenlik yapmaya hazırdı.

1929 yılında Eğitim Bakanlığı'ndan öğretmenlik sertifikasını alan Frida Kahlo, artık Güzel Sanatlar bölümünde öğretmenlik yapmaya hazırdı.

Burada ise, Frida'nın kendi ismini yazdığı, imzasını attığı öğretmenlik sözleşmesini görüyoruz.

Sözleşmede, Kahlo'nun Federal Anayasa'nın 89. maddesinin II. Bölümü ve sonraki tüm yasalara uygun olarak, öğretmenlik görevini tüm yeteneklerini kullanarak sadakatle yerine getireceğine dair ifadeler yer alıyor.

69 numarayla kayıt olan Frida Kahlo'nun ayrıca 3 peso maaş alacağı bilgisi de yer alıyor.

69 numarayla kayıt olan Frida Kahlo'nun ayrıca 3 peso maaş alacağı bilgisi de yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sözleşmenin en alt sol kısmında ise bildirimin okunduğuna dair bir yazı ve Frida Kahlo'nun ıslak imzası bulunuyor.

Sözleşmenin en alt sol kısmında ise bildirimin okunduğuna dair bir yazı ve Frida Kahlo'nun ıslak imzası bulunuyor.

“Frida Kahlo Calderon' yazısının altında, 'Bildirimi aldım. 29 yaşındayım.” ibaresi yer alıyor.

Ayrıca Frida Kahlo'nun açık adresi ve ıslak imzası da burada yer alıyor.

Ayrıca Frida Kahlo'nun açık adresi ve ıslak imzası da burada yer alıyor.

Aynı yılın Aralık ayında Frida, kocasına eşlik etmek için görevinden ayrılmıştı.  Duvar resimleri yapmaya başlayan Kahlo, 1943 yılında, C seviyesi sertifikası almış ve Plastik Sanatlar Yüksek Okulu'nda haftada 12 saat vardiya ile Plastik Sanatlar Profesörü olmuştu.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın