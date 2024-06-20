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Babasının Karne Hediyesini Paylaşan Küçük Kıza Gelen Acımasız Yorumlar

Babasının Karne Hediyesini Paylaşan Küçük Kıza Gelen Acımasız Yorumlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
20.06.2024 - 10:22

Sosyal medya öyle bir yer ki, bazı insanların ne empati duygusu var ne de vicdanı. Bu kez babasının aldığı karne hediyesini paylaşan küçük kız, sosyal medyanın acımasız tarafıyla karşı karşıya kaldı. 

Küçük kızın mutluluk dolu paylaşımına yorum yağdı.

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Karneler dağıtıldı, milyonlarca öğrenci yaz tatiline ve karne hediyelerine sonunda kavuştu.

Karneler dağıtıldı, milyonlarca öğrenci yaz tatiline ve karne hediyelerine sonunda kavuştu.

İster pek iyi olsun, ister olmasın karne hediyesi almak adettendir. Hatta çocukları karnelerinin iyi olmasına teşvik etmek için de hediye kullanıldığı olmuştur çoğu zaman.

Önemli olan, çocuğunuzu düşünerek onu mutlu etmektir, değil mi?

Karne hediyesi olarak babasının kendisine bir bileklik aldığı kız çocuğu da, hediyesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Karne hediyesi olarak babasının kendisine bir bileklik aldığı kız çocuğu da, hediyesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Üstelik hediyesini paylaşırken bir de not düşmeyi ihmal etmedi: "hava atmak için değil"

Üstelik hediyesini paylaşırken bir de not düşmeyi ihmal etmedi: "hava atmak için değil"

Fakat gelin görün ki bilekliğin orijinal marka olmadığını söyleyenlerden birbirinden acımasız yorumlar geldi.

Fakat gelin görün ki bilekliğin orijinal marka olmadığını söyleyenlerden birbirinden acımasız yorumlar geldi.
twitter.com

Biz ne zaman bu kadar kötü olduk?

Biz ne zaman bu kadar kötü olduk?
twitter.com
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Kötü yorumların sosyal medya yayılmasının ardından, kullanıcılar küçük kızın paylaşımına giderek birbirinden güzel yorumlar yapmayı da ihmal etmedi...

Kötü yorumların sosyal medya yayılmasının ardından, kullanıcılar küçük kızın paylaşımına giderek birbirinden güzel yorumlar yapmayı da ihmal etmedi...
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Haydi yorumlara...

Haydi yorumlara...

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