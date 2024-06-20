Babasının Karne Hediyesini Paylaşan Küçük Kıza Gelen Acımasız Yorumlar

Sosyal medya öyle bir yer ki, bazı insanların ne empati duygusu var ne de vicdanı. Bu kez babasının aldığı karne hediyesini paylaşan küçük kız, sosyal medyanın acımasız tarafıyla karşı karşıya kaldı.

Küçük kızın mutluluk dolu paylaşımına yorum yağdı.