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Diamond Tema Hakkında Çıkartılan Yakalama Kararına Depremzede Bir Annenin İsyanı

Diamond Tema Hakkında Çıkartılan Yakalama Kararına Depremzede Bir Annenin İsyanı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
19.06.2024 - 15:01

Din ve felsefe konulu videolarıyla popüler olan YouTuber ve araştırmacı Diamond Tema hakkında katıldığı bir programın ardından yakalama kararı çıkarıldı. Diamond Tema'nın yakalama kararına sosyal medyadan tepki yağarken depremzede bir annenin tepkisi ise yürekleri dağladı.

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Diamond Tema adlı yaklaşık 900 bin abonesi bulunan YouTuber, son olarak şeriat konulu videosuyla gündeme geldi.

Diamond Tema adlı yaklaşık 900 bin abonesi bulunan YouTuber, son olarak şeriat konulu videosuyla gündeme geldi.

'Yer6' adlı sosyal medya kanalına katılan ve Hz. Muhammed'in evlilikleriyle ilgili tartışılan ifadelere yer veren Diamond Tema hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Diamond Tema, tartışmaların ardından ''Doğruyu Söyleyen, Dokuz Köyden Mahkemeye Verilir'' isimli bir video yayınladı.

Diamond Tema, tartışmaların ardından ''Doğruyu Söyleyen, Dokuz Köyden Mahkemeye Verilir'' isimli bir video yayınladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Şüpheli Diamant Tema’nın yurtdışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. İslam dini ve sevgili Peygamberimizle ilgili kullanılan tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadeler asla kabul edilemez.' ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Şüpheli Diamant Tema’nın yurtdışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. İslam dini ve sevgili Peygamberimizle ilgili kullanılan tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadeler asla kabul edilemez.' ifadelerini kullandı.

Depremzede bir anne ise, sosyal medya hesabından Bakan Tunç'un açıklamasının üzerine bir paylaşımda bulundu.

Depremzede bir anne ise, sosyal medya hesabından Bakan Tunç'un açıklamasının üzerine bir paylaşımda bulundu.
twitter.com

Ezgi Apartmanı'nda benim üç evladımın ve 35 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan Kolon Kesen kervan pastanesi sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel için de kırmızı bülten bekliyoruz!

Kahramanmaraş'ta bulunan 10 katlı Ezgi Apartmanı, depremin ardından tamamen yıkılmış ve 35 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Kahramanmaraş'ta bulunan 10 katlı Ezgi Apartmanı, depremin ardından tamamen yıkılmış ve 35 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Depremin henüz ilk saniyelerinde yıkılan Ezgi Apartmanı'nın zemin katında bulunan pastanenin 40 santimetre çapındaki kolonun kesildiği tespit edilmişti.

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48 sayfalık bilirkişi raporunun ardından, binanın fenni mesulü Mehmet Tekin’in tutuklanmış, müteahhit Yakup Aktaş ise yaşı nedeniyle adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

48 sayfalık bilirkişi raporunun ardından, binanın fenni mesulü Mehmet Tekin’in tutuklanmış, müteahhit Yakup Aktaş ise yaşı nedeniyle adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Öte yandan nihai bilirkişi raporunda asli kusurlu olarak gösterilen ve haklarında taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılan pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu (57) ile Mustafa Pekel (51) yakalanamadı.

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