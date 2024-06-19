Diamond Tema Hakkında Çıkartılan Yakalama Kararına Depremzede Bir Annenin İsyanı
Diamond Tema Hakkında Çıkartılan Yakalama Kararına Depremzede Bir Annenin İsyanı
Din ve felsefe konulu videolarıyla popüler olan YouTuber ve araştırmacı Diamond Tema hakkında katıldığı bir programın ardından yakalama kararı çıkarıldı. Diamond Tema'nın yakalama kararına sosyal medyadan tepki yağarken depremzede bir annenin tepkisi ise yürekleri dağladı.
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Diamond Tema adlı yaklaşık 900 bin abonesi bulunan YouTuber, son olarak şeriat konulu videosuyla gündeme geldi.
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Diamond Tema, tartışmaların ardından ''Doğruyu Söyleyen, Dokuz Köyden Mahkemeye Verilir'' isimli bir video yayınladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Şüpheli Diamant Tema’nın yurtdışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. İslam dini ve sevgili Peygamberimizle ilgili kullanılan tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadeler asla kabul edilemez.' ifadelerini kullandı.
Depremzede bir anne ise, sosyal medya hesabından Bakan Tunç'un açıklamasının üzerine bir paylaşımda bulundu.
Kahramanmaraş'ta bulunan 10 katlı Ezgi Apartmanı, depremin ardından tamamen yıkılmış ve 35 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.
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48 sayfalık bilirkişi raporunun ardından, binanın fenni mesulü Mehmet Tekin’in tutuklanmış, müteahhit Yakup Aktaş ise yaşı nedeniyle adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.
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