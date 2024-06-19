Oğuzhan Uğur'dan Diamond Tema'ya Dair Paylaşım: Müslüman Kardeşlerim Yanıtlasın...
Oğuzhan Uğur'dan Diamond Tema'ya Dair Paylaşım: Müslüman Kardeşlerim Yanıtlasın...
Din ve felsefe konulu videolarıyla popüler olan YouTuber ve araştırmacı Diamond Tema hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sosyal medyada bu karara tepkiler artarken, ünlü isim Oğuzhan Uğur da sosyal medya hesabından konuya dair bir paylaşımda bulundu.
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Diamond Tema, 'Yer6' adlı sosyal medya kanalında katıldığı bir programda Hz. Muhammed'in evlilikleriyle ilgili tartışılan ifadelere yer verdi.
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Arnavutluk'a gittiğini açıklayan Diamond Tema hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Din ve felsefe konularında videolarıyla popüler olan ve 900 bine yakın abonesi olan Diamond Tema, son günlerde sosyal medyada tartışma yarattı.
"Partili gibi değil, insan gibi cevap verin." diyen Oğuzhan Uğur'un paylaşımı şu şekildeydi;
"Sırf başörtüsü taktığı için okuma hakkı elinden alınan, iş bulamayan insanlar. İki satır şiir okuduğu için hapse atılan politikacılar vardı… Ne oldu sonra?"
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"Güç Ak partinin ellerinde. Dilerlerse pek tabii adaleti de sağlarlar…"
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