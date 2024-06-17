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Diamond Tema Yurt Dışına Çıktı: "Türkiye'ye Geldiğimde İstiyorlarsa Tutuklarlar, Hiç Problem Değil.''

Diamond Tema Yurt Dışına Çıktı: "Türkiye'ye Geldiğimde İstiyorlarsa Tutuklarlar, Hiç Problem Değil.''

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
17.06.2024 - 23:29

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Diamond Tema isimli kanalın sahibi, Youtube'daki kanalında din, felsefe ve tarih gibi konularda paylaşım yapmaktadır.

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Diamond Tema, Asrın Tok ile ''Yer6'' isimli kanalda yayınlanan, ''şeriat'' konulu video ile son günlerde gündeme gelmeye başladı. Ardından bu program hakkında soruşturma başlatıldı.

Diamond Tema, Asrın Tok ile ''Yer6'' isimli kanalda yayınlanan, ''şeriat'' konulu video ile son günlerde gündeme gelmeye başladı. Ardından bu program hakkında soruşturma başlatıldı.

Bunun üzerine Diamond Tema, ''Doğruyu Söyleyen, Dokuz Köyden Mahkemeye Verilir'' isimli bir videoyu kendi kanalından yayınladı.

Bunun üzerine Diamond Tema, ''Doğruyu Söyleyen, Dokuz Köyden Mahkemeye Verilir'' isimli bir videoyu kendi kanalından yayınladı.

''Bu olay gündemdeyken, internette ters kelepçeli fotoğraflarımın paylaşılmasını istemiyorum. O zevki tattırmayacağım." diyen Diamond Tema, Arnavutluk'a gittiğini söyledi.

''Bu olay gündemdeyken, internette ters kelepçeli fotoğraflarımın paylaşılmasını istemiyorum. O zevki tattırmayacağım." diyen Diamond Tema, Arnavutluk'a gittiğini söyledi.

Kendi X hesabından konuyla ilgili attığı tweet ise bu şekildeydi;

Kendi X hesabından konuyla ilgili attığı tweet ise bu şekildeydi;
twitter.com

Videonun bir kısmı ise şu şekilde;

Bu içeriklere de bakabilirsiniz;

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