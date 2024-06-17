Diamond Tema Yurt Dışına Çıktı: "Türkiye'ye Geldiğimde İstiyorlarsa Tutuklarlar, Hiç Problem Değil.''

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Diamond Tema, Asrın Tok ile ''Yer6'' isimli kanalda yayınlanan, ''şeriat'' konulu video ile son günlerde gündeme gelmeye başladı. Ardından bu program hakkında soruşturma başlatıldı.
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Bunun üzerine Diamond Tema, ''Doğruyu Söyleyen, Dokuz Köyden Mahkemeye Verilir'' isimli bir videoyu kendi kanalından yayınladı.
''Bu olay gündemdeyken, internette ters kelepçeli fotoğraflarımın paylaşılmasını istemiyorum. O zevki tattırmayacağım." diyen Diamond Tema, Arnavutluk'a gittiğini söyledi.
Kendi X hesabından konuyla ilgili attığı tweet ise bu şekildeydi;
Videonun bir kısmı ise şu şekilde;
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