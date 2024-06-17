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Genç Kadın Narkozun Etkisiyle Atatürk'ü Sorup Gözyaşlarına Boğuldu!

Genç Kadın Narkozun Etkisiyle Atatürk'ü Sorup Gözyaşlarına Boğuldu!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
17.06.2024 - 20:15

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan özlemimiz her geçen gün artarken, onu özlemle anıyoruz.

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Genç bir kadın, narkozun etkisindeyken Atatürk'ü sordu. O anlar, sosyal medyada ardı ardına paylaşıldı.

Genç bir kadın, narkozun etkisindeyken Atatürk'ü sordu. O anlar, sosyal medyada ardı ardına paylaşıldı.

''Atatürk nerede, neden gelmedi?'' sorularını yönelten narkoz etkisindeki kadına hemşire isteyip istemediği sorulunca; ''Atatürk'ü çağır.'' dedi.

''Atatürk nerede, neden gelmedi?'' sorularını yönelten narkoz etkisindeki kadına hemşire isteyip istemediği sorulunca; ''Atatürk'ü çağır.'' dedi.

O görüntüler ise bu şekilde;

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birchbjork

Hasta yatağında laik atak geçirmiş

jeolog_30

Düşündüm de gelse bir takım güruhlar kaçacak delik ararlardı, istiklal mahkemeleri kurulurdu çok iş var çünkü yapacak.

hatice ceviz

ah keşke gelse ama yüzümüze bakmaz herhalde ülkeyi bu halde görse