Genç Kadın Narkozun Etkisiyle Atatürk'ü Sorup Gözyaşlarına Boğuldu!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan özlemimiz her geçen gün artarken, onu özlemle anıyoruz.
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Genç bir kadın, narkozun etkisindeyken Atatürk'ü sordu. O anlar, sosyal medyada ardı ardına paylaşıldı.
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''Atatürk nerede, neden gelmedi?'' sorularını yönelten narkoz etkisindeki kadına hemşire isteyip istemediği sorulunca; ''Atatürk'ü çağır.'' dedi.
O görüntüler ise bu şekilde;
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Hasta yatağında laik atak geçirmiş
Düşündüm de gelse bir takım güruhlar kaçacak delik ararlardı, istiklal mahkemeleri kurulurdu çok iş var çünkü yapacak.
ah keşke gelse ama yüzümüze bakmaz herhalde ülkeyi bu halde görse