Görüş Bildir
Haberler
Video
Yoga Eğitmeni Çetin Çetintaş'tan Videolu Paylaşım: "Sen Bir Bisküvisin, Seni Çayın İçine Attılar...''

Yoga Eğitmeni Çetin Çetintaş'tan Videolu Paylaşım: "Sen Bir Bisküvisin, Seni Çayın İçine Attılar...''

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
17.06.2024 - 18:58

İçerik Devam Ediyor

Yoga, kökeni Hindistan'a dayanan fiziksel, zihinsel ve ruhsal bir pratiktir. Kelime anlamı olarak 'birlik' veya 'birleşme' anlamına gelir ve kişinin bedeni, zihni ve ruhu bu pratiğin üç odak noktasıdır.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sınıfıyla yoga yaptığı anları paylaşan Çetin Çetintaş, ''çayda eriyen bisküvi'' olarak tanımladığı pozu gerçekleştirdi.

Sınıfıyla yoga yaptığı anları paylaşan Çetin Çetintaş, ''çayda eriyen bisküvi'' olarak tanımladığı pozu gerçekleştirdi.

O anlar;

Bu paylaşıma gelen gülümseten yorumlardan birkaçı ise bu şekilde;

Bu paylaşıma gelen gülümseten yorumlardan birkaçı ise bu şekilde;
twitter.com

😂

😂
twitter.com

Hayaller, hayatlar...

Hayaller, hayatlar...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

🤐

🤐
twitter.com

Bu içeriklere de bakabilirsiniz;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın