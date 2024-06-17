Yoga Eğitmeni Çetin Çetintaş'tan Videolu Paylaşım: "Sen Bir Bisküvisin, Seni Çayın İçine Attılar...''

Yoga, kökeni Hindistan'a dayanan fiziksel, zihinsel ve ruhsal bir pratiktir. Kelime anlamı olarak 'birlik' veya 'birleşme' anlamına gelir ve kişinin bedeni, zihni ve ruhu bu pratiğin üç odak noktasıdır.
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Sınıfıyla yoga yaptığı anları paylaşan Çetin Çetintaş, ''çayda eriyen bisküvi'' olarak tanımladığı pozu gerçekleştirdi.
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O anlar;
Bu paylaşıma gelen gülümseten yorumlardan birkaçı ise bu şekilde;
😂
Hayaller, hayatlar...
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🤐
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