Yabancı Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Türk Dizilerinin Uzunluğunu Çektiği Videoyla Tiye Aldı!
Yabancı Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Türk Dizilerinin Uzunluğunu Çektiği Videoyla Tiye Aldı!
Uzunlukları 150 dakikaya kadar uzanan Türk dizileri, çok fazla uzun sürmesi nedeniyle sektör içi eleştirilere konu oluyordu. Bu eleştiriler, günümüzde seyirciler tarafından da sıkça yapılıyor.
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Türk yapımı diziler, ülkemizdeki seyirciler tarafından birçok eleştiriye maruz kalıyor. Bunlardan en çok bilineni ise bölüm sürelerinin ve sezonların uzunluğu.
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Türk dizilerinin dünya genelinde bilinirliği olduğundan; bu eleştiriler, yabancı uyruklu seyirciler tarafından da yapılmaya başlandı. Yabancı bir kadın ise Türk dizilerinin uzunluğunu, yayınladığı bir videoyla kendince tiye aldı.
''Bebeğimi büyüttüm, dizi hala bitmiyor.'' demeye getirdi.
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