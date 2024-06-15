Bu Hikaye Gerçek Hayattan: 46 Yaşındaki Annesinin ''Hemşirelik'' Mezuniyetine Gitti, Gurur Dolu Anlar Yaşadı

Bahar dizisi, son dönemlerde adından çokça bahsettiren ve birçok izleyici tarafından beğenilen yapımlardan. Bahar dizisinde Demet Evgar'ın canlandırdığı ''Bahar'' karakteri ise ''kendi ayakları üzerinde durabilen kadın''ın en güzel temsilini televizyon ekranlarından seyircisiyle buluşturan dizilerimizden.