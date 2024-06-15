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Bu Hikaye Gerçek Hayattan: 46 Yaşındaki Annesinin ''Hemşirelik'' Mezuniyetine Gitti, Gurur Dolu Anlar Yaşadı

Bu Hikaye Gerçek Hayattan: 46 Yaşındaki Annesinin ''Hemşirelik'' Mezuniyetine Gitti, Gurur Dolu Anlar Yaşadı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 15:43

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Bahar dizisi, son dönemlerde adından çokça bahsettiren ve birçok izleyici tarafından beğenilen yapımlardan. Bahar dizisinde Demet Evgar'ın canlandırdığı ''Bahar'' karakteri ise ''kendi ayakları üzerinde durabilen kadın''ın en güzel temsilini televizyon ekranlarından seyircisiyle buluşturan dizilerimizden.

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@merimien isimli Tiktok kullanıcısı annesinin mezuniyet törenine katıldı.

@merimien isimli Tiktok kullanıcısı annesinin mezuniyet törenine katıldı.

Bu gurur dolu anları kayıt altına aldı ve annesinin çizdiği güçlü duruşu ''Bahar'' dizisiyle özdeşleştirdi. Annesinin Fince öğrenmesi, ardından hemşirelik bölümünden mezun olması birçok kullanıcıya ''hiçbir şey için geç değil!'' mesajını verdi.

Bu gurur dolu anları kayıt altına aldı ve annesinin çizdiği güçlü duruşu ''Bahar'' dizisiyle özdeşleştirdi. Annesinin Fince öğrenmesi, ardından hemşirelik bölümünden mezun olması birçok kullanıcıya ''hiçbir şey için geç değil!'' mesajını verdi.

O anlar;

Videoya gelen sevgi dolu yorumlar;

Videoya gelen sevgi dolu yorumlar;
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