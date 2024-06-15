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Bir Sanatçı El Yeteneğini Konuşturdu: Tülleri Büküp Ütüledi Ortaya Hayran Bırakan Görüntüler Çıktı

Bir Sanatçı El Yeteneğini Konuşturdu: Tülleri Büküp Ütüledi Ortaya Hayran Bırakan Görüntüler Çıktı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 15:11

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Sanat, insanoğlunun ürettiği en estetik kavramlardan birisidir. Hayata renk katan sanat ürünleri, birçok farklı formda karşımıza çıkabilir.

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Bir genç sanatçı, elindeki tülleri büküp şekil verdi. Şeklin bozulmaması için bazı yerlerin üzerinden ütüyle geçti.

Bir genç sanatçı, elindeki tülleri büküp şekil verdi. Şeklin bozulmaması için bazı yerlerin üzerinden ütüyle geçti.

Ortaya çıkan görüntü ise muazzamdı. Genç sanatçı, yaptığı sanatla sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Ortaya çıkan görüntü ise muazzamdı. Genç sanatçı, yaptığı sanatla sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Paylaşım ise bu şekilde;

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Hecaitomix

Tükürürüm böyle sanata.şaka şaka güzel olmuş beğendim.