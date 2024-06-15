Bir Sanatçı El Yeteneğini Konuşturdu: Tülleri Büküp Ütüledi Ortaya Hayran Bırakan Görüntüler Çıktı

Sanat, insanoğlunun ürettiği en estetik kavramlardan birisidir. Hayata renk katan sanat ürünleri, birçok farklı formda karşımıza çıkabilir.
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Bir genç sanatçı, elindeki tülleri büküp şekil verdi. Şeklin bozulmaması için bazı yerlerin üzerinden ütüyle geçti.
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Ortaya çıkan görüntü ise muazzamdı. Genç sanatçı, yaptığı sanatla sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Paylaşım ise bu şekilde;
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Tükürürüm böyle sanata.şaka şaka güzel olmuş beğendim.