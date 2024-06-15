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Bu Gözler Bunları da Gördü: Alışveriş Merkezinde Eşine Tasma Takıp Gezdirdi

Bu Gözler Bunları da Gördü: Alışveriş Merkezinde Eşine Tasma Takıp Gezdirdi

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 14:15

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Çift videoları, sosyal medyanın oldukça popüler içeriklerindendir. Kimi tesadüfen çekilen videolardan oluşurken kimi de kurgulanmış videolardan oluşur.

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Bir alışveriş merkezinde, kasa sırası beklerken yakalanan bir çiftin akıl almaz halleri etraftaki herkesi şaşkınlığa uğrattı.

Bir alışveriş merkezinde, kasa sırası beklerken yakalanan bir çiftin akıl almaz halleri etraftaki herkesi şaşkınlığa uğrattı.

O anlar kayıt altına alınırken, tasmalı erkek partnerin sakin bekleyişi dikkat çekti.

O anlar kayıt altına alınırken, tasmalı erkek partnerin sakin bekleyişi dikkat çekti.

İşte o anlar;

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Mazlum Delek

kuki?

Osman Elmallı

tasma takılan kadın olsaydı feministler delirirdi

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