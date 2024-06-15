Bu Gözler Bunları da Gördü: Alışveriş Merkezinde Eşine Tasma Takıp Gezdirdi

Çift videoları, sosyal medyanın oldukça popüler içeriklerindendir. Kimi tesadüfen çekilen videolardan oluşurken kimi de kurgulanmış videolardan oluşur.
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Bir alışveriş merkezinde, kasa sırası beklerken yakalanan bir çiftin akıl almaz halleri etraftaki herkesi şaşkınlığa uğrattı.
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O anlar kayıt altına alınırken, tasmalı erkek partnerin sakin bekleyişi dikkat çekti.
İşte o anlar;
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kuki?
tasma takılan kadın olsaydı feministler delirirdi
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