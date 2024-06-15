Ekonomist Ege Cansen ve Prof.Dr. Asaf Savaş Akat Katıldıkları Bir Programda Güneş Kremi Fiyatlarını Eleştirdi!

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Ekonomist Ege Cansen: "Hanımla güneş kremi baktık, alamadık. 900 lira." dedi. Ardından Prof.Dr. Asaf Savaş Akat da kendisini destekler şekilde: "Aynı durumu dün ben yaşadım, bir güneş kremi 965 TL. Almadım." diye ekledi.
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Bu konuşmanın ardından sunucudan beklenmedik bir yanıt geldi: "Yanıp yoğurt süreceksiniz artık."
İşte o anlar;
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ülkenin geldiği durumu görün..bence birazda satanlar dövizi bahane edip abartı fiatler yapiyolar..en iyisi,, kazık ürünleri almayın bir hafta ,ülkede herseyi... Devamını Gör
Denize güneş batınca girin yada gece girin… Eskiden güneş kremi mi vardı yiğenimmm 🥸🥸
1,5kg yoğurt ₺100. 9 yanma sonrası aradaki açığı kapatmış oluyoruz. Hadi tüm kovayı kullanmadık yarısı desek 18 kullanımda güneş kremini yakalarız yine. Cilt... Devamını Gör