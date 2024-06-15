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Ekonomist Ege Cansen ve Prof.Dr. Asaf Savaş Akat Katıldıkları Bir Programda Güneş Kremi Fiyatlarını Eleştirdi!

Ekonomist Ege Cansen ve Prof.Dr. Asaf Savaş Akat Katıldıkları Bir Programda Güneş Kremi Fiyatlarını Eleştirdi!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 13:06 Son Güncelleme: 15.06.2024 - 13:14

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Bloomberg HT isimli kanalda ekonomi alanında uzman konukların yer aldığı bir program yapıldı. Ekonomist Ege Cansen ve Prof.Dr. Asaf Savaş Akat'ın katıldığı programda tuhaf bir diyalog yaşandı.

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Ekonomist Ege Cansen: "Hanımla güneş kremi baktık, alamadık. 900 lira." dedi. Ardından Prof.Dr. Asaf Savaş Akat da kendisini destekler şekilde: "Aynı durumu dün ben yaşadım, bir güneş kremi 965 TL. Almadım." diye ekledi.

Ekonomist Ege Cansen: "Hanımla güneş kremi baktık, alamadık. 900 lira." dedi. Ardından Prof.Dr. Asaf Savaş Akat da kendisini destekler şekilde: "Aynı durumu dün ben yaşadım, bir güneş kremi 965 TL. Almadım." diye ekledi.

Bu konuşmanın ardından sunucudan beklenmedik bir yanıt geldi: "Yanıp yoğurt süreceksiniz artık."

Bu konuşmanın ardından sunucudan beklenmedik bir yanıt geldi: "Yanıp yoğurt süreceksiniz artık."

İşte o anlar;

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Leyla saltık

ülkenin geldiği durumu görün..bence birazda satanlar dövizi bahane edip abartı fiatler yapiyolar..en iyisi,, kazık ürünleri almayın bir hafta ,ülkede herseyi... Devamını Gör

ömer

Denize güneş batınca girin yada gece girin… Eskiden güneş kremi mi vardı yiğenimmm 🥸🥸

Harfen Daz

1,5kg yoğurt ₺100. 9 yanma sonrası aradaki açığı kapatmış oluyoruz. Hadi tüm kovayı kullanmadık yarısı desek 18 kullanımda güneş kremini yakalarız yine. Cilt... Devamını Gör