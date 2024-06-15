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Dünya Umurunda Değil! İstanbul Arnavutköy'de Yola Çıkan Manda Yavrusu Trafiği Birbirine Kattı

Dünya Umurunda Değil! İstanbul Arnavutköy'de Yola Çıkan Manda Yavrusu Trafiği Birbirine Kattı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 12:30

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Trafikte aniden yola çıkan hayvanlar, sürücüler için büyük bir tehlike oluşturabilir. Bu tür durumlarda dikkatli olmak ve doğru önlemleri almak, kazaları önlemek açısından oldukça önemlidir.

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İstanbul, Arnavutköy'de bir sürücü yola çıkan manda yavrusunu video kaydına aldı. Manda yavrusunun bir sağa bir sola ani geçişleri ise sürücüyü oldukça şaşırttı.

İstanbul, Arnavutköy'de bir sürücü yola çıkan manda yavrusunu video kaydına aldı. Manda yavrusunun bir sağa bir sola ani geçişleri ise sürücüyü oldukça şaşırttı.

Yavru manda, trafiğin akışını kendine göre yönlendirdi. Bu durum, sosyal medya kullanıcılarını gülümsetti.

Yavru manda, trafiğin akışını kendine göre yönlendirdi. Bu durum, sosyal medya kullanıcılarını gülümsetti.

O anlar;

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ömer

Manda yavrusu insanlar gördüm bu ülkede ve kaldırım olan yerlerde…

Osman Elmallı

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