Dünya Umurunda Değil! İstanbul Arnavutköy'de Yola Çıkan Manda Yavrusu Trafiği Birbirine Kattı

Trafikte aniden yola çıkan hayvanlar, sürücüler için büyük bir tehlike oluşturabilir. Bu tür durumlarda dikkatli olmak ve doğru önlemleri almak, kazaları önlemek açısından oldukça önemlidir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul, Arnavutköy'de bir sürücü yola çıkan manda yavrusunu video kaydına aldı. Manda yavrusunun bir sağa bir sola ani geçişleri ise sürücüyü oldukça şaşırttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yavru manda, trafiğin akışını kendine göre yönlendirdi. Bu durum, sosyal medya kullanıcılarını gülümsetti.
O anlar;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Manda yavrusu insanlar gördüm bu ülkede ve kaldırım olan yerlerde…
❤💖💕❤