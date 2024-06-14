Kızının Mezuniyetinde Yaptığı Jestle Gözyaşlarımızı ''Pıt Pıt'' Akıtan Babanın Videosu Viral Oldu!

Mezuniyet töreni, bir diploma, akademik unvan, doktora gibi rütbelerin verildiği ve öğrencilerin mezun olduğu bir törendir. Bir serüvenin bitişi, yepyeni kapıların açılışıdır.
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Lise mezuniyetinde adı anons edildiğinde sahneye doğru ilerleyen genç kız, aniden babasının sürprizi ile karşılaştı. Babanın bu sevgi dolu hareketi sosyal medya kullanıcılarından tam puan aldı.
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Kalplerinizi sıcacık yapacak o anlar;
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