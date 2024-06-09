Görüş Bildir
Haberler
Video
Sevgilisiyle Geçireceği Romantik Akşamı Fenerbahçe Uğruna Feda Etti!

Sevgilisiyle Geçireceği Romantik Akşamı Fenerbahçe Uğruna Feda Etti!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
09.06.2024 - 13:59

İçerik Devam Ediyor

Eyfel Kulesi, Fransa'nın sembolü haline gelmiş ve Paris'te bulunan bir kule. Romantik atmosferiyle kule, her gün birçok çiftin uğrak noktası haline gelmiş durumda.

İçeriğin Devamı Aşağıda

@crocusleonis isimli X kullanıcısı da sevgilisiyle birlikte Eyfel Kulesi atmosferinin tadını çıkarttığı anları hesabında paylaştı.

@crocusleonis isimli X kullanıcısı da sevgilisiyle birlikte Eyfel Kulesi atmosferinin tadını çıkarttığı anları hesabında paylaştı.

Videonun devamında ise Fenerbahçe taraftarı olduğu anlaşılan erkek arkadaşının ''başkanlık seçimi gündemi''ni takip ettiği anların görülmesi, izleyenleri güldürdü.

Videonun devamında ise Fenerbahçe taraftarı olduğu anlaşılan erkek arkadaşının ''başkanlık seçimi gündemi''ni takip ettiği anların görülmesi, izleyenleri güldürdü.

İşte o anlar;

Bu içeriklere de göz atabilirsiniz;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
3
2
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın