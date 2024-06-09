Sevgilisiyle Geçireceği Romantik Akşamı Fenerbahçe Uğruna Feda Etti!

Eyfel Kulesi, Fransa'nın sembolü haline gelmiş ve Paris'te bulunan bir kule. Romantik atmosferiyle kule, her gün birçok çiftin uğrak noktası haline gelmiş durumda.
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@crocusleonis isimli X kullanıcısı da sevgilisiyle birlikte Eyfel Kulesi atmosferinin tadını çıkarttığı anları hesabında paylaştı.
Videonun devamında ise Fenerbahçe taraftarı olduğu anlaşılan erkek arkadaşının ''başkanlık seçimi gündemi''ni takip ettiği anların görülmesi, izleyenleri güldürdü.
İşte o anlar;
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