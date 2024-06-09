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YKS Sınavına Giren Bir Öğrenci: “Aklım Başkanlık Seçiminde Olduğu İçin Bildiğim Soruları da Yapamadım.''

YKS Sınavına Giren Bir Öğrenci: “Aklım Başkanlık Seçiminde Olduğu İçin Bildiğim Soruları da Yapamadım.''

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
09.06.2024 - 12:46

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8 Haziran 2024 Cumartesi günü ilk oturumu düzenlenen Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı'nın ikinci oturumu da bugün gerçekleşiyor. Yurt genelinde birçok öğrenci, bu sınavla birlikte yüksek öğretim kurumlarına geçiş yapıp hayallerindeki mesleklere ulaşma yolunda ilk adımı atmış olacaklar.

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YKS sonrasında röportaj veren bir öğrencinin yaptığı açıklama ise viral oldu.

YKS sonrasında röportaj veren bir öğrencinin yaptığı açıklama ise viral oldu.

“Aklım Fenerbahçe başkanlık seçiminde olduğu için bildiğim soruları da yapamadım .Bizim için hayat Fenerbahçe” diyerek Fenerbahçe sevdasının, sınav sorularının önüne geçtiğinin altını çizdi.

“Aklım Fenerbahçe başkanlık seçiminde olduğu için bildiğim soruları da yapamadım .Bizim için hayat Fenerbahçe” diyerek Fenerbahçe sevdasının, sınav sorularının önüne geçtiğinin altını çizdi.

İşte o röportaj;

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