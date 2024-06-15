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İstihbaratın Kullandığı Yöntem Artık Dolandırıcıların Elinde: Petersburg'da Yaşadığı Deneyimi Paylaştı!

İstihbaratın Kullandığı Yöntem Artık Dolandırıcıların Elinde: Petersburg'da Yaşadığı Deneyimi Paylaştı!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 11:15

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Bal tuzağı, romantik veya cinsel ilişkilerin kişilerarası, politik veya parasal amaçlarla kullanılmasını içeren bir araştırma uygulamasıdır. İstihbarat servisleri tarafından da kullanılmış bir yöntemdir.

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@dilherif isimli Instagram kullanıcısı paylaştığı videoda St. Petersburg'daki bir gecesini anlattı. Kullanıcı ''bal tuzağı'' isimli tekniğin dolandırıcılar tarafından nasıl kullanıldığını anlatırken izleyenlerini uyardı.

@dilherif isimli Instagram kullanıcısı paylaştığı videoda St. Petersburg'daki bir gecesini anlattı. Kullanıcı ''bal tuzağı'' isimli tekniğin dolandırıcılar tarafından nasıl kullanıldığını anlatırken izleyenlerini uyardı.

Ardından ''sanpaku eyes'' kavramına dikkat çeken kullanıcı; ''İnsanların gözleri, onların amaçlarına işaret eder.'' ''Karşımdaki kadının da gözleri böyleydi.'' diyerek videoyu sonlandırdı.

Ardından ''sanpaku eyes'' kavramına dikkat çeken kullanıcı; ''İnsanların gözleri, onların amaçlarına işaret eder.'' ''Karşımdaki kadının da gözleri böyleydi.'' diyerek videoyu sonlandırdı.

İşte o paylaşım;

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sinan kemal

Gazali'nin dediği gibi, bir erkek için, bir kadının peşinden gitmek, bir arslanın yada ejderhanın peşinden gitmek kadar tehlikelidir.