İstihbaratın Kullandığı Yöntem Artık Dolandırıcıların Elinde: Petersburg'da Yaşadığı Deneyimi Paylaştı!

Bal tuzağı, romantik veya cinsel ilişkilerin kişilerarası, politik veya parasal amaçlarla kullanılmasını içeren bir araştırma uygulamasıdır. İstihbarat servisleri tarafından da kullanılmış bir yöntemdir.
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@dilherif isimli Instagram kullanıcısı paylaştığı videoda St. Petersburg'daki bir gecesini anlattı. Kullanıcı ''bal tuzağı'' isimli tekniğin dolandırıcılar tarafından nasıl kullanıldığını anlatırken izleyenlerini uyardı.
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Ardından ''sanpaku eyes'' kavramına dikkat çeken kullanıcı; ''İnsanların gözleri, onların amaçlarına işaret eder.'' ''Karşımdaki kadının da gözleri böyleydi.'' diyerek videoyu sonlandırdı.
İşte o paylaşım;
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Gazali'nin dediği gibi, bir erkek için, bir kadının peşinden gitmek, bir arslanın yada ejderhanın peşinden gitmek kadar tehlikelidir.