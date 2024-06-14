Alaçatı'da Mekan Mekan Gezdi, Fiyatları Paylaştı: ''Dondurmanın Topu 100 Tl''

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Özlem Özdemir isimli içerik üreticisi de internette sürekli gördüğü ''Alaçatı'daki fiyatlar çok fazla'' konulu haberlere dayanamayıp yola koyuldu.
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Otel ve beach fiyatlarıyla videoya başlayan kullanıcının aktardığı fiyatlar birçok kullanıcı tarafından hiç de iç açıcı bulunmadı.
Videonun tamamı;
Bu videoya gelen yorumlardan birkaçı ise şu şekilde;
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Bu yoruma hak vermedik desek yalan olur👏🏻
😓
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