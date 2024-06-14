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Alaçatı'da Mekan Mekan Gezdi, Fiyatları Paylaştı: ''Dondurmanın Topu 100 Tl''

Alaçatı'da Mekan Mekan Gezdi, Fiyatları Paylaştı: ''Dondurmanın Topu 100 Tl''

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
14.06.2024 - 23:25

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Alaçatı, her yaz fahiş fiyatlara satılan ürünleriyle gündeme gelen tatil mekanlarından birisi olarak; bu yıl da pahalı konaklama ücretleri ve gıda fiyatlarıyla gündeme gelmeyi başardı.

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Özlem Özdemir isimli içerik üreticisi de internette sürekli gördüğü ''Alaçatı'daki fiyatlar çok fazla'' konulu haberlere dayanamayıp yola koyuldu.

Özlem Özdemir isimli içerik üreticisi de internette sürekli gördüğü ''Alaçatı'daki fiyatlar çok fazla'' konulu haberlere dayanamayıp yola koyuldu.

Otel ve beach fiyatlarıyla videoya başlayan kullanıcının aktardığı fiyatlar birçok kullanıcı tarafından hiç de iç açıcı bulunmadı.

Otel ve beach fiyatlarıyla videoya başlayan kullanıcının aktardığı fiyatlar birçok kullanıcı tarafından hiç de iç açıcı bulunmadı.

Videonun tamamı;

Bu videoya gelen yorumlardan birkaçı ise şu şekilde;

Bu videoya gelen yorumlardan birkaçı ise şu şekilde;
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Bu yoruma hak vermedik desek yalan olur👏🏻

Bu yoruma hak vermedik desek yalan olur👏🏻

😓

😓

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