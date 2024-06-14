Hasta Yatağından İsyan Etti: '' İstanbul'un En Büyük Şehir Hastanesinde Yatıyorum, Gelen Kahvaltıya Bakın!''

Rahatsızlıklarından dolayı hastanede müşahede altına alınan hastaların, bir süre hastanede kalması gerekmektedir. Bu durumda, sabah ve akşam olmak üzere iki öğün sağlıklı besinler tüketmeleri için hastanede çıkan yemeklerle beslenirler.
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2 gündür İstanbul'daki bir şehir hastanesinde yatan hastanın kahvaltı paylaşımı ise sosyal medyada ses getirdi.
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Video paylaşımı ile şaşkınlığını dile getiren vatandaş: ''Ben anlamadım, sayın Fahrettin Koca'ya sesleniyorum.'' diyerek başladığı cümleye, ''SGK'ya yılda 60 bin Tl ödüyorum.'' diyerek devam etti.
İşte o anlar;
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