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Hasta Yatağından İsyan Etti: '' İstanbul'un En Büyük Şehir Hastanesinde Yatıyorum, Gelen Kahvaltıya Bakın!''

Hasta Yatağından İsyan Etti: '' İstanbul'un En Büyük Şehir Hastanesinde Yatıyorum, Gelen Kahvaltıya Bakın!''

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
14.06.2024 - 20:27

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Rahatsızlıklarından dolayı hastanede müşahede altına alınan hastaların, bir süre hastanede kalması gerekmektedir. Bu durumda, sabah ve akşam olmak üzere iki öğün sağlıklı besinler tüketmeleri için hastanede çıkan yemeklerle beslenirler.

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2 gündür İstanbul'daki bir şehir hastanesinde yatan hastanın kahvaltı paylaşımı ise sosyal medyada ses getirdi.

2 gündür İstanbul'daki bir şehir hastanesinde yatan hastanın kahvaltı paylaşımı ise sosyal medyada ses getirdi.

Video paylaşımı ile şaşkınlığını dile getiren vatandaş: ''Ben anlamadım, sayın Fahrettin Koca'ya sesleniyorum.'' diyerek başladığı cümleye, ''SGK'ya yılda 60 bin Tl ödüyorum.'' diyerek devam etti.

Video paylaşımı ile şaşkınlığını dile getiren vatandaş: ''Ben anlamadım, sayın Fahrettin Koca'ya sesleniyorum.'' diyerek başladığı cümleye, ''SGK'ya yılda 60 bin Tl ödüyorum.'' diyerek devam etti.

İşte o anlar;

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